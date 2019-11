‘Uisp per gli Over 60’: al via ad Imperia un corso gratuito di ginnastica dolce (Foto)

E’ iniziato ad Imperia un corso gratuito di ginnastica dolce ‘Uisp per gli Over 60’, promosso dal Distretto sociosanitario imperiese, nell’ambito dei progetti della Rete dell’invecchiamento attivo, finanziato da Regione Liguria, con Uisp scelto come capofila delle iniziative di attività motoria.

Alla Palestra Maggi (via Silorata a Porto Maurizio), il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10, si può partecipare a due ore di attività motoria alla settimana, a titolo completamente gratuito, sotto la guida degli istruttori sportivi del Comitato Uisp di Imperia.

Per informazioni ed iscrizioni: Uisp Imperia, in piazza De Amicis 26, oppure via mail a imperia@uisp.it o telefonando allo 0183299188.