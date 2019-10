"Marina Immobiliare": un punto di riferimento per chi desidera acquistare o vendere un immobile

Marina Immobiliare, con sede a Imperia ma operante in tutta la Liguria, dal 1997 rappresenta un punto di riferimento per chi desidera acquistare o vendere un immobile. Lo staff dell'agenzia da oltre cinque anni è inoltre specializzato nelle vendite estere in particolar modo sul mercato russo, sia per quanto riguarda la compravendita, sia per tutti i servizi che precedono e seguono all'atto notarile.

Grazie alle pubbliche relazioni con la Russia instaurate da Marina Bazhenova, componente dello staff dell'agenzia, madrelingua russa, "Marina Immobiliare" vanta una selezionata clientela proveniente dall'est Europa.

Laureata a Torino, l'interprete simultanea, Marina mette a vostra disposizione la sua professionalità e competenza per aiutare a concludere acquisti e trattative in maniera trasparente.

Il punto forte dell'agenzia Marina Immobiliare è il suo ambiente familiare in cui il rapporto di fiducia che si viene a creare con i clienti è del tutto naturale; in quest'ottica l'agenzia si occupa di seguire servizi che vanno dalla sorveglianza, alla manutenzione, alle pratiche burocratiche. Ma anche al turismo: graziealla collaborazione con alcune guide del territorio, l'agenzia Marina propone, su richiesta dei clienti, tour, escursioni e visite nella zona.



Sul sito dell'agenzia (QUI), raggiungerete le migliori offerte immobiliari della provincia di Imperia con schede dettagliate, immagini e ogni informazioni necessaria.

“Marina Immobiliare” e i suoi agenti Fabrizio Baccino e Marina Bazhenova vi attendono a Imperia, in via Magenta 54. Per maggiori informazioni, oltre al sito è possibile visitare anche la pagina Facebook https://www.facebook.com/marinaimmobiliare.eu/ o telefonare al numero + 39 0183 764049