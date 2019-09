Ventimiglia: avviati questa mattina i lavori di ristrutturazione del marciapiede di via Veneto, verranno piantate 11 magnolie

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, prosegue nella sua ‘missione’ di abbellimento della città, in particolare apportando nuovo verde pubblico e la piantumazione di una serie di alberi.

Questa mattina una ditta incarica dal Comune ha infatti iniziato i lavori di demolizione del marciapiede di fronte alle scuole elementari di via Vittorio Veneto, dove sorgeranno nuovi alberi. “Si tratta di un lavoro che era iniziato già sotto la mia precedente Amministrazione – ha detto il primo cittadino – quando, nel 2010 avevamo realizzato la prima parte della via. Oggi andiamo avanti sempre nell’ottica e nel progetto che avevo presentato in campagna elettorale”.

Una volta demolito il marciapiede verranno piantati 11 alberi di magnolie e, quindi, verrà ripristinato il camminamento per i pedoni. “Si tratta di uno dei tanti lavori, piccoli ma importanti – termina Scullino – che la nostra Amministrazione vuole affrontare subito, in questi primi mesi di governo”.

“A chi vi ferma e si congratula per i tantissimi interventi già attuati per rendere la città più bella, ordinata e vivibile, tra cui gli interventi sul verde pubblico e la manutenzione dei marciapiedi - evidenzia la Giunta - rispondiamo che stiamo facendo solo il nostro dovere, siamo stati eletti per amministrare e lo stiamo facendo rispettando scrupolosamente gli impegni elettorali”.