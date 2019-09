Scopri le ricette del pastificio Pasta Fresca Morena, facili e veloci, molto semplici da preparare con la pasta di Ventimiglia

Il pastificio Pasta Fresca Morena è una tra le più importanti realtà produttive del Ponente Ligure nel settore della pasta fresca. Da oltre '50 anni l’alta qualità del prodotto è garantita dalla continua ricerca di materie prime di eccellenza e dal controllo severo nelle varie fasi produttive.

Qui di seguito una delle tante ricette della tradizione Morena. Un buon piatto di pasta fresca, adeguatamente condito, dona alla vostra cucina sapori di altri tempi da condividere con amici e familiari.

Tagliatelle Ai Porcini Trifolati

Ingredienti per 4 persone:

800 grammi di Tagliatelle fresche, 600 grammi di porcini (o funghi a vostra scelta) - prezzemolo (a vostro piacimento) – 1 spicchio d'aglio - burro - sale e pepe q.b. - olio extra vergine d'oliva.

Preparazione

Lavate i porcini strofinandoli con un panno umido o una spugna per eliminare la terra rimasta, e tagliateli a pezzi piuttosto piccoli. Nel mentre fate dorare l'aglio insieme a sale e olio in una padella. Aggiungete una noce di burro e fatela sciogliere, per poi adagiare i porcini. Mettete sale e pepe e lasciateli cuocere a fuoco moderato per dieci minuti circa, mescolandoli di tanto in tanto. A questo punto aggiungete il prezzemolo e fate cucinare per altri 5 minuti a fuoco basso (il tempo di cottura varia in base alla dimensione dei pezzi dei funghi).

Non vi resta che condire le Tagliatelle. Vini consigliati (preferibilmente non troppo corposi): - Barbera - Dolcetto di Dogliani - Rosso di Montalcino

Se desiderate conoscere altre ricette vi invitiamo a sfogliare il seguente ricettario.

