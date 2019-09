L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 6 al 13 settembre 2019

ARIETE: Mantenere la calma e la concentrazione costerà uno sforzo immane: meglio quindi scansare contesti faticosi e gente pretenziosa tendente a scaricarvi addosso colpe assurde o a logorarvi con sterili discorsi. Mai come ora abbisognate di distrazione, svago, relax, compagnie allegre e positività… Minuto inconveniente tra venerdì e martedì e spettacolo, festa, esposizione o fiera a cui non rinunciare ma… con una mano sul portafoglio e l’altra sulla borsa…

TORO: I mesi che vi separano dal 2020 saranno decisivi per il lavoro, i soldi e gli affetti: giocate bene le vostre carte e ne uscirete vincenti, in caso contrario non vi resterà che piangere su del latte malamente versato! Con tatto ed eleganza sganciatevi altresì da un personaggio ambiguo e rammentate che in amore e in ambito amichevole il male non viene unicamente per nuocere e che certe persone è meglio perderle che trovarle … Week end singolare e assai speciale.

GEMELLI: Vi attende un periodo fremente nel corso del quale non saprete da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovreste fare ma il gioco varrà la candela visto che vi adopererete per una personcina a cui volete molto bene. Nel contempo però abbiate l’accortezza di alzare la guardia al fine di non beccare una fregatura e poi state attenti ai movimenti bruschi onde scagionare una slogatura, una scivolata o una zucconata… Visite gradite e acquisti da effettuare.

CANCRO: Sconfiggere gli effetti di Saturno non è così ostico, basta imparare l’arte del menefreghismo, allontanare le linguette biforcute, frequentare gente positiva, rinnovarvi interiormente ed esteriormente, assaporare ogni attimo fuggente, coltivare un interesse, coccolare un bimbetto od animaletto, concedervi un diletto o uno sfizietto. Approfondite inoltre un’intima conoscenza: tornerà utile e non affaticatevi eccessivamente per non mettere a dura prova sia il corpo che la mente.

LEONE: L’imprevedibile reazione di persone reputate più corrette vi butterà fuori pista, generando un momentaneo stato di tensione ma d’altronde a lavar la testa agli asini si sprecano solamente acqua e sapone… Fate largo uso di verdura, cereali, fibre e non andate a dormire tardi per dare all’organismo la carica necessaria per affrontare una stagione impegnativa! Beghe familiari o legali lambiranno i nati tra il 30 luglio e il 9 agosto. Combini con amici e salute da salvaguardare.

VERGINE: La discrepanza di Giove caldeggia insoddisfazioni, ammanchi o la necessità di rivedere una fetta esistenziale avvertita come frustrante. Poiché le sviste abbondano siate espliciti in colloqui, trattative o accordi affinché non si vengano a creare malintesi e tra le pareti domestiche siate malleabili: basta una scemenza a procacciare bisticci… Abbiate altresì cura del benessere evitando strapazzi e tutto ciò che può causare stress. Sorprese e regali per il vostro compleanno.

BILANCIA: Se state aspettando una svolta positiva oppure di risolvere un problemino sappiate che in men che non si dica la matassa verrà sbrogliata permettendovi di tirare respiri di sollievo pur dovendo per cause di forza maggiore mollare il tiro e concedervi una pausa di relax. L’imminente ingresso di Venere nel segno consentirà inoltre ai single di fare spettacolari o inediti casuali incontri. Riguardo le valute vi attendono delle spesucce e riguardo la salute un acciacco si attenuerà.

SCORPIONE: Pur ritenendovi degli spiriti liberi accettate un ammonimento: servirà a non ricommetterete i medesimi errori… Per posteriori versi un amico avrà bisogno di voi: non negatevi e verrete ricompensati mentre l’arrivo di un qualcosa di nuovo o la gioia di un bimbo o di un lietissimo evento riempirà il cuore di gioia. Spossatezza mattutina, infiammazioni al colon e ritrovi gaudenti. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare multe o inconvenienti!

SAGITTARIO: Approfittate della congiunzione di Giove col vostro Sole natale e del primo quarto di Luna per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. Buffa novella in arrivo, strane telefonate e organismo da disintossicare tramite una dieta appropriata.

CAPRICORNO: State all’erta poiché vi si racconteranno un fracco di frottole tentando di intimidirvi con una arroganza che, come ben si sa, è sinonimo di ignoranza e andate in fondo ad una situazione delicata e complessa.…Anche il settore delle relazioni è un po’ minato: non fidatevi delle apparenze e neppure di una simpatia destinata a rimanere allo stato brado… Per lenire un acciacco dovrete per forza consultare un dottore. Sabato impegnativo, domenica strampalata.

ACQUARIO: Si profila un periodo spumeggiante e caotico durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno invece delle contese così ridicole dal far ridere i polli... Sappiate comunque che in caso di incertezze l’appoggio di savi consiglieri gioverà tantissimo. Fattibile un’incavolatura sul lavoro. Dolori intercostali.

PESCI: Quanta carne al fuoco sta sfrigolando sul barbecue della vostra quotidianità … Dai sentimenti al lavoro, dal denaro, alla sfera personale sarete costretti a compiere scelte, lottare per una giusta causa, vagliare proposte, smascherare i bugiardi, gli infingardi, i doppiogiochisti e confidare in un pronostico o presentimento azzeccatissimo. Una dieta equilibrata gioverà al fisico malgrado subentrino forme infiammatorie da non trascurare. Tutelatevi altresì contro i furti!

Nulla e nessuno riuscirà mai a spegnere le stelle, l’amore e la speranza….

