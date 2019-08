Sanremo: cambio della guardia alla guida del Casinò, nominato il novo Cda. Battistotti: “Lavoreremo su flessibilità delle ore e piano assunzioni” (Foto e Video)

È ufficiale da questa mattina alle 12 il cambio della guardia alla guida del Casinò di Sanremo. La riunione in programma ha messo nero su bianco i nomi dei nuovi componenti del Cda: Adriano Battistotti (presidente), Giancarlo Ghinamo e Barbara Biale.

Al vertice nella sede della casa da gioco ha preso parte anche il sindaco Alberto Biancheri, artefice delle scelte che hanno premiato tre suoi fedelissimi, sostenitori della scorsa campagna elettorale pur non figurando nella lista dei candidati a sostegno del sindaco uscente.

Le interviste al sindaco Alberto Biancheri e al presidente del Cda Adriano Battistotti

Come dichiarato da Battistotti i temi caldi per i prossimi anni sono strettamente legati al personale con un cambio di paradigma nella flessibilità delle ore e con importanti novità sul piano assunzioni. Sembra che l'obiettivo sia quello di ringiovanire la pianta organica della casa da gioco.

C'è il nodo del direttore generale. Archiviato il capitolo Giancarlo Prestinoni, il nuovo Cda ha ricevuto mandato dal sindaco Biancheri di valutare l'esigenza o meno di una figura terza. Sull'argomento il presidente Battistotti per il momento non si sbilancia. Ma, di certo, una decisione in merito dovrà essere presa nelle prossime settimane.