Settimana da bollino rosso: tra mafia e scorte, tra autoblu e traviata, viva la Russia hip hip urrà!!!

Ma rivediamo alla moviola la settimana.

Intanto registriamo il pregevole e diabolico tentativo di Bordighera di trasformare tutto in horror comico

.

Far ridere non è facile, anzi…. ma la città delle palme riesce sempre a distinguersi.

Poi la doccia fredda, una cosa da poco, il rapporto che indica la Liguria come terra di Mafia!

Se tutto questo fosse vero ti aspetteresti indagini importanti, tanti magistrati sotto scorta

la scoperta di reati gravissimi contro la pubblica amministrazione e invece….

Per nostra fortuna a salvarci la tranquillità per il week end ci pensa il sindaco di Sanremo sempre più impegnato a dimostrare che i comunisti sono cambiati e non mangiano più i bambini

Le malelingue sicuramente indagheranno sull’amore della russa: per la città di Sanremo o per il Sindaco?

Una nuova amante da attribuire al sindaco o semplicemente una persona mossa da senso di pietà e commiserazione?

In fondo anche l’Imperatrice Maria Alexandrova, consorte dello Zar Alessandro, presa da pietà per una città molto povera, (ma con le scuole), regalò delle palme per renderla più bella.

Poi ci ha pensato Confagricoltura a ricordarci che siamo maglia nera nel rispetto e tutela dell’ambiente e che nulla è cambiato e forse nulla cambierà!!!