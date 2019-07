Benefattrice russa in vacanza a Sanremo dona 500 mila euro e finanzia i moduli che ospiteranno la ‘Pascoli’, Biancheri “Mai avrei immaginato di vivere una storia così” (Foto)

Nel mondo contemporaneo c’è ancora chi fa del bene. E così il Comune di Sanremo si è ritrovato in pochi giorni a fare i conti con una inaspettata donazione arrivata dalla Russia per mano di Elena Sivoldaeva, benefattrice che già ha finanziato diversi progetti in Italia e all’estero.

Lo scopo del finanziamento è semplice: pagare i moduli che, per un anno, ospiteranno le scuole medie della ‘Pascoli’ al Sud Est dopo lo sfratto dal plesso di corso Cavallotti per i noti motivi di sicurezza. L’iniziativa è stata annunciata questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza dell’amministrazione e per voce della stessa Elena Sivoldaeva, nome molto noto nel mondo del ‘bene’ su scala internazionale.

Nei giorni scorsi, apprese le notizie riguardo al destino della ‘Pascoli’, ha contattato il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore alle Politiche Sociali Costanza Pireri per offrire il proprio contributo. Elena Sivoldaeva ha un ruolo importante nel campo del sociale della beneficenza mondiale, si interessa dei più deboli in particolar modo nel campo della disabilità e dell’invalidità con problematiche dello sviluppo psico fisico. Da molti anni sostiene progetti non solo in Russia, ma anche a Monaco, in Germania, in Italia e in Francia. È designer di gioielli, mobili, articoli di arredo per interni ed esterni, vestiti, accessori e composizioni floreali.

E così Elena Sivoldaeva si è fatta avanti per finanziare i due moduli che, da settembre, ospiteranno le scuole medie della ‘Pascoli’ che hanno dovuto abbandonare la struttura di corso Cavallotti.

“Non avrei mai immaginato di vivere una storia così - ha dichiarato il sindaco Biancheri in conferenza stampa - dovevamo decidere lo spostamento delle medie, sono stati momenti difficili e mi hanno contattato per dirmi che una donna russa, che alloggiava al Miramare, mi voleva incontrare e voleva fare qualcosa per noi. Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato della ‘Pascoli’, siamo andati a vederla insieme, abbiamo passeggiato per farle vedere dove avremmo voluto mettere i moduli al Sud Est e da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme. Grazie al suo spirito oggi la signora Elena ha versato 497 mila euro che serviranno per il noleggio dei moduli e, grazie a lei, siamo andati incontro alle esigenze degli insegnanti e delle famiglie. Con la sua semplicità ha fatto un grande gesto che ci ha commossi”.

Elena Sivoldaeva ha contribuito a importanti progetti nell'ambito dell'istruzione come la ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto in Italia o finanziando un progetto educativo legato alla creazione di spazi e ambienti volti a stimolare l'apprendimento in una scuola elementare a Nizza. Inoltre, di recente, ha contribuito economicamente alla ricostruzione del ponte 'Morandi' di Genova.

“Sono molto emozionata - ha dichiarato la preside della 'Pascoli' Anna Maria Fogliarini - questa donazione permetterà alla nostra scuola di continuare a vivere, l'amministrazione avrebbe finanziato i lavori ma sarebbe stato economicamente molto difficile. C'è un'affinità tra ciò che fa la signora Elena e ciò che facciamo noi, nell'apprendimento e nello stare vicino ai ragazzi che hanno difficoltà. Il prossimo anno inseriremo nel piano di offerta formativa che siano omaggio alla signora Elena e alla Russia che lei rappresenta. Quando il sindaco Biancheri mi ha chiamato pensavo che stesse scherzando, poi ho realizzato che era vero”.

“Abito a Montecarlo da 5 anni, non vivo in Russia e non torno da tanti anni, la mia attività è concentrata Monaco e lavoro nel mondo della beneficenza - ha dichiarato in conferenza stampa Elena Sivoldaeva - sono venuta qui in vacanza con la mia famiglia e mi sono innamorata della città, a chi non piace Sanremo? È posto bellissimo e la gente è solare. Emotivamente è completamente diversa dalla Russia. Sono un'artista e sono molto sensibile, quindi sento molto questa atmosfera. Sono qui dove sono e se vedo che ci sono dei problemi e posso aiutare lo faccio. Sono arrivata qui e me la sono sentita di farlo. Credo che Dio aiuti e operi attraverso le persone che manda qui e penso che sono capitata qui non per caso. Mi piace stupire la gente e far uscire il bambino che è in noi”.