Mercoledì Veg: bignè magnum con crema chantilly veg alla vaniglia e ciliegie cotte e fresche

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è bignè magnum con crema chantilly veg alla vaniglia e ciliegie cotte e fresche

Il dolce che proponiamo oggi è una vera delizia per il palato; un dessert farcito con la crema chantilly e la frutta di stagione, in questo caso le nostra dolci e croccantissime ciliegie, da mangiare in un unico boccone!

Ingredienti:

PER IL BIGNE'

• 110 g di acqua

• 100 g di margarina

• 105 g di farina 00

• 40 g amido di mais

• 70 ml latte di soia

• 1 g di sale





PER LA CHANTILLY

• 400 g di panna fresca vegetale

• 35 g di zucchero a velo

• 1 baccello di vaniglia (solo i semi)





PER LE CILIEGIE COTTE

• 18 ciliegie fresche

• 300 g di ciliegie da cuocere

• 100 g di zucchero

• la scorza di mezzo limone

Preparazione

Per il bigné:

in un pentolino sciogliete il la margarina nell’acqua fino a ebollizione, versate la farina, l'amido di mais e il sale in una sola volta e mescolate bene, a fuoco medio, fino a che la cosiddetta polentina non si stacca bene dal fondo, cuocete ancora un minuto sempre mescolando, trasferite in una bacinella il composto e aggiungete il latte di soia mescolando sempre (questo passaggio è determinante ai fini della riuscita dei bigné).

A questo punto mescolate per circa 5 minuti l’impasto e trasferitelo in un sac-à-poche. Rivestite una teglia con carta forno e disegnate 6 cerchi di 8 cm di diametro, girate la carta in modo tale che la matita non si trasferisca al cibo e riempite i cerchi con la parta del bigné. Potete scegliere se fare ciambelle o se fare dei bigné tondi grandi. Lo spessore sarà comunque 1 cm. Ora infornateli a forno già caldo a 195°C. Dopo 3 minuti esatti aprite e chiudete il forno solo per far uscire lo sbuffo di vapore e cuocete per altri 12 minuti. Sfornateli e fateli raffreddare.

Mentre cuociono i bigné, preparate le ciliegie che avrete lavato, snocciolato e tagliato a metà. Cuocetele in un pentolino insieme allo zucchero e la scorza per circa 15 minuti a fuoco basso. Fatele raffreddare.

Montate la panna vegetale con la vaniglia e lo zucchero a velo. Tagliate a metà i bigné nel senso orizzontale e farciteli con la panna, le ciliegie cotte, quelle crude tagliate a pezzetti e private del nocciole e, per finire, il cappuccio spolverato di zucchero a velo.