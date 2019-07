Francia e Langhe, amore in cucina

In Alta Langa, in una delle zone più' impervie ma anche più' affascinanti di questo angolo del Piemonte, può accadere che la pronipote di Langaroli D.O.C. andando controcorrente, rientri dalla natia Francia per riattare la casa dei nonni ed aprire un Ristorante Hotel il cui nome è ispirato alla famosa canzone "Piemontesina bella".

Charlotte Launay in sala e il marito Jerome Migotto ai fornelli sono gli artefici di questa riuscitissima operazione di unire una cucina e un ambiente tipicamente di stampo francese alla migliore tradizione culinaria piemontese.

Qui la carta segue fedelmente il susseguirsi delle stagioni, mantenendo però sempre questo interessante connubio Francia e Langhe. E allora troverete in menù una variazione intorno al foie gras d'anatra, ma anche le lumache di Cherasco, batsoà e spuma di patate all'aglio dolce, o le cosce di rana allo zenzero sui primi i classici agnolotti "al plin" di coniglio al rosmarino o le candele di merluzzo alla provenzale, ma anche i ravioli di patate con vellutata di parmigiano. I secondi vanno dal piccione "Rossini" con polenta croccante al filetto di vitello cotto a bassa temperatura con salsa blanquette, ma troverete anche variazioni creative intorno al bollito di guancia e coda.



Sui dolci poi Jerome si lancia in continue e fortunate creazioni senza però' trascurare la stupenda torta di nocciole con crema e sfoglie di cioccolato bianco.

La carta dei vini è molto ben assortita, con un occhio di riguardo e attenzione ai migliori produttori delle Langhe e Roero. Il menù ' scoperta comprende 4 portate ed è proposto a 32 euro, il menù degustazione con sei portate viene proposto a 48 euro.

Le piemontesine si trova a Igliano (CN) in Via San Luigi 25 telefono 0174785012

Dispone di sito web all’indirizzo Le-piemontesine.com è chiuso il lunedì e per ferie dal 15/02 al 07/03.

Nel locale si parla bene l’inglese e il francese; si accettano le principali carte di credito; dispone di un parcheggio riservato ai clienti e in estate di uno spazio verde esterno.

Le Piemontesine è stato inserito quest'anno nella Guida dei Ristoranti della Tavolozza.