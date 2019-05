Elezioni Ventimiglia: ieri sera, incontro della Lega con il comitato di quartiere di San Secondo

Non si arresta il costante impegno del partito Lega Ventimiglia che, in vista delle votazioni comunali del prossimo 26 maggio, sta portando avanti, e quasi a conclusione, gli incontri previsti dal progetto “Lega vicina alle frazioni” che si pone di discutere tutte le problematiche e le necessità che interessano le aree periferiche della città di confine mettendo al tavolo del confronto i residenti coinvolti con i candidati della lista della Lega Ventimiglia per Scullino Sindaco.

Ieri sera l’incontro si è svolto con il comitato di quartiere di San Secondo dove una delegazione di candidati della Lega e il candidato Sindaco Gaetano Scullino hanno raccolto tutte le problematiche messe a tavolino illustrando nel contempo anche i progetti che la coalizione ha in mente per la città. E’ stato un momento molto costruttivo trattando molteplici aspetti ma in particolare ci si è concentrati sulla viabilità.

Da quando è stato aperto il nuovo sottopasso che collega San Secondo con la rotonda di Largo Torino il traffico è notevolmente incrementato in quanto utilizzato come via per coloro che devono raggiungere la parte ovest della città cercando di eludere le code e i semafori del centro. Questo ha tuttavia aumentato anche la pericolosità e i rischi della viabilità in generale ma in particolare per i pedoni.

“Finché non ci si passa a piedi di qui almeno una volta non ci si rende conto dei rischi che corrono i pedoni perché nonostante i dossi i veicoli procedono a velocità sostenuta. Mancano gli spazi, non ci sono i marciapiedi, se una donna deve passare con un passeggino come fa? Bisogna trovare una soluzione o almeno segnalare la possibilità di pedoni sulla carreggiata” hanno fatto notare i membri del comitato.

Si è auspicata anche la possibilità di riprendere in mano il progetto della tangenziale nord (la c.d. Tanovia) magari in lunghezza più ridotta per riuscire a rientrare nelle misure finanziarie ma poter comunque in questo modo concretizzare finalmente la soluzione all’annoso problema dell’imbottigliamento sull’unico collegamento che Ventimiglia ha a levante: “Girando per i quartieri mi sono accorto che i problemi irrisolti non solo sono rimasti tali in questi 5 anni ma ne sono sopraggiunti di ulteriori. Noi vorremmo riprendere in modo convinto l’impegno che è stato interrotto nel 2012 con l’attenzione non solo su viabilità, parcheggi, pulizia e verde pubblico ma anche sulle piccole ma importanti cose che a quanto pare sfuggono ma che a noi, se saremo eletti, non sfuggiranno” ha fatto sapere Scullino.