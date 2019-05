Elezioni ad Ospedaletti: abbellire il centro storico per rilanciare il commercio, l'idea del candidato sindaco Daniele Cimiotti (Video intervista)

Daniele Cimiotti, candidato sindaco ad Ospedaletti, per la lista “Rilancio e Sviluppo”, nel suo programma ha inserito anche alcune idee relative al tessuto economico e commerciale della cittadina. Il centro storico da alcuni anni conta numerose attività chiuse o sfitte tanto che, secondo il candidato, bisognerebbe iniziare ad intervenire proprio da questa area della città, con un progetto su scala ma con una costante, l’ascolto ed il confronto con i commercianti.



“Il rilancio delle attività commerciali lo vediamo attraverso diversi punti: agevolazioni fiscali per le nuove aperture; l’abbellimento delle vie storiche centrali con un nuovo piano colore e nuove pavimentazioni; una nuova cartellonista per poter inviare i vari turisti che vengono ad Ospedaletti nella zona storica commerciale; la riorganizzazione dei parcheggi; la sinergia tra la produzione agricola e le rivendite degli stessi prodotti; l’introduzione di alcuni marchi importanti” - elenca il candidato sindaco di “Rilancio e Sviluppo”.



Il decoro urbano va a braccetto con il progetto immaginato da 'Rilancio e Sviluppo' per il miglioramento delle condizioni delle attività commerciali di Ospedaletti: “Per quanto concerne l’abbellimento delle vie centrali, riteniamo che alcuni edifici storici che insistono nel centro storico di Ospedaletti come ad esempio la torre saracena e la chiesetta di Sant’Erasmo con la sua piazzetta dovranno essere rese decisamente più belle ed appetibili. - spiega Cimiotti che poi aggiunge - Come? Con una una nuova pavimentazione per tutta la zona pedonale ma non solo, e la parte degli edifici sua via Roma. Vuol dire che nella zona della piazzetta è nostra intenzione portare degli artisti mettendosi d’accordo con i proprietari delle case affinché le loro stesse abitazioni diventino un quadro o per meglio dire siano trasformate in un bellissimo murales ma con pitture particolari ed inerenti al nostro paese”.



Quindi abbellendo il centro storico si offrirebbe un contesto più gradevole che invogli turisti a visitarlo: “Una volta che la gente viene a visitarlo e percorre via Roma si sofferma e potrà usufruire delle proposte commerciali che troverà. Questo per quanto riguarda la parte storica. Naturalmente questo non si potrà fare in un solo giorno o in un solo anno ma ogni anno organizzeremo un punto del nostro paese in modo da trasformarlo in qualche cosa di veramente attraente e fare in modo che la gente lo venga a visitare. - sottolinea il candidato sindaco - Più gente arriva più commercio ci sarà. Per quanto concerne la cartellonista avremo modo di poter indirizzare persone e traffico in questa area. I parcheggi sono un problema e andranno riorganizzati, in accordo con i commercianti facendo in modo che la gente che viene a parcheggiare possa prendersi il suo ticket e nel momento in cui acquisterà qualcosa dai commercianti, il ticket verrà obliterato ed il posteggio pagato. Questa è la cosa fondamentale che riteniamo che sia un metodo valido per incrementare il passaggio nelle zone centrali”.



“Lo stesso faremo per quanto concerne la parte relativa ai prodotti a km 0 anche qui ci si mette d’accordo in modo che anche le nostre attività agricole possano avere a disposizione dei luoghi dove poter vendere i loro prodotti. Oltre a questo, nel momento in cui si riuscirà a portare avanti il discorso della pista ciclabile organizzandola con il bike hotel e con le zone collinari, potremo avere un afflusso di turisti maggiore e gli stessi passando attraverso il paese potranno rendersi conto di quanto bello sia e quanto si possa ancora comperare” - conclude Daniele Cimiotti.