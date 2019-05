Sanremo: sondaggio Twig commissionato da Biancheri, Tommasini "Non guardate i numeri ma i programmi"

Pronta risposta del centrodestra, dopo il sondaggio pubblicato dal gruppo che fa capo ad Alberto Biancheri. Il candidato sindaco Sergio Tommasini punta l’indice contro il sondaggio proposto questa mattina dal nostro giornale ed evidenzia anche la presenza di altri, commissionati dal suo gruppo.

“Anche noi abbiamo fatto dei sondaggi - ha detto Tommasini - e quelli ‘di parte’ solitamente non vengono pubblicati. Dopo i precedenti sondaggi ci troviamo questo, con 500 casi e chiamate da telefono fisso che non si usano più. Secondo noi è fuorviante e tenta, per l’ennesima volta di ingannare i sanremesi. Italo Calvino scrisse un libro ‘Le città invisibili’ e nella lista noto che c’è anche la ‘città del benessere’ guidata da Borea e Biancheri. Parliamo del futuro, rilevo che le problematiche sono altre. Parlo con gli ‘indecisi’: abbiate l’accortezza di non guardare i numeri ma i programmi. Nel nostro non ci sono vane promesse ma un progetto concreto, con persone che non hanno mai fatto politica, che ci mettono il cuore per il bene di Sanremo.

Sono una persona moderata ed educata - ha aggiunto Tommasini durante la conferenza stampa - e non accetto più gli insulti pervenuti in questi giorni. A me interessa la città di Sanremo. Da parte mia non c’è un unico commento denigratorio e volgare, esigo rispetto per me e per la squadra che rappresento. Accetto qualsiasi confronto con Biancheri, sono pronto a scendere con le domande del pubblico senza problemi".

Anche Fratelli d’Italia ha detto la sua sul sondaggio del gruppo Twig e lo ha fatto con il coordinatore regionale, Massimiliano Iacobucci: “Siamo spettatori di una comunicazione dell’Amministrazione uscente, più degna del Comune di Collodi che di Sanremo. Da mesi ci vediamo recapitare notizie fuorvianti come una città pulita e sicura e invece lo è sempre meno. Oggi siamo a prendere in giro i cittadini di Sanremo, con un sondaggio che è tutt’altro che la verità, venduto come pre elettorale ed invece è carta straccia. Noi i sondaggi li facciamo per strada e nei quartieri. I cittadini ci hanno risposto ed i nostri sondaggi ci danno in vantaggio e su questi baseremo la chiusura della campagna elettorale. Con un programma serio e senza raccontare frottole, pensiamo di avere la ricetta giusta per dare un buon governo a Sanremo”.

Per Forza Italia è intervenuto Simone Baggioli: “Stanno tentando di fare di tutto per far capire che ci sono mentre noi avremo domenica il Ministro Salvini a sostegno di Sergio Tommasini. Loro si attaccano a tutto e con un sondaggio ‘fake’ che non rappresenta nulla, ma solo la loro situazione di difficoltà. Con una città sporca si aggrappano a questi sondaggini, mentre il risultato del 26 maggio sarà sicuramente perdente”. Gli ha fatto eco Emanuele Del Compare: “E’ un sondaggio privo di riscontri scientifici, su un campione di 500 persone e sul telefono fisso e non mobile ed è la ciliegina sulla torta di una comunicazione fuorviante fatta per 5 anni, nei quali ad esempio si è parlato di ‘Franco Alfano’ e le foto escono in campagna elettorale”.

Per la Lega ha commentato così Marco Medlin: “I sondaggi ci appassionano poco ed hanno dimostrato più volte di non essere attendibili se fatti in modo poco professionale e su campioni ridotti. Noi non abbiamo mai attaccato il Sindaco Biancheri, nonostante i ripetuti attacchi al nostro candidato Sergio Tommasini. E’ arrivato il momento di essere chiari, ovvero se vogliono giocare sulla confusione verso l’elettorato all’ultimo minuto mentre noi replichiamo con fatti concreti. Per vedere quello che l’Amministrazione Biancheri non ha fatto è sufficiente sfogliare il programma del 2014, un libro dei sogni non realizzato. La città non è migliorata in nulla, pensando ad esempio alla raccolta differenziata, in una città sporca e caotica. Noi i sondaggi li facciamo in strada e nelle frazioni. Ora ci dicono che riaprono le delegazioni di Coldirodi e Bussana, chiuse da loro. Ora inaugurano The Mall con via Armea nelle condizioni in cui si trova ed al limite del collasso”.