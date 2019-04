‘Ventimiglia è in movimento’: Enrico Ioculano immagina la città del futuro “Dobbiamo pensare ai prossimi vent'anni e allo sviluppo della nostra città" (Videointervista)

E’ la città dei prossimi vent’anni quella che interessa al candidato Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, nonché primo cittadino uscente. Progetti a lungo termine quelli che ha in mente che dovrebbero partire dalle basi gettate nei cinque anni di amministrazione, ormai al termine.

‘Ventimiglia è in movimento, facciamola correre’, questo è il motto per la campagna elettorale della lista civica che appoggia l’attuale primo cittadino in corsa per il secondo mandato, ma come intende far correre Ventimiglia? “Sviluppando i progetti importanti che abbiamo avviato in questi anni - spiega al nostro giornale - la città che mi immagino deve rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni per dar loro la possibilità di farsi un futuro in autonomia e di restare nella nostra città per farla crescere tutti insieme. Dobbiamo pensare ai prossimi vent’anni, non ci possiamo limitare al quotidiano perché rischiamo davvero di perdere delle grandi opportunità come è accaduto in passato. Penso all’Ikea ad esempio, che avrebbe dato lavoro a tanti ragazzi e a tante persone. Ci sono delle opportunità, dobbiamo saperle cogliere e, per queste, abbiamo gettato le basi.”

Nel concreto quali sono i progetti chiave per lo sviluppo di Ventimiglia? “Il porto il Grimaldi Garden faranno parte di queste grandi opportunità, il Parco Roja sarà la base per la crescita dei prossimi anni. Dobbiamo avere, a mio avviso, la forza di proseguire con questi progetti e pensare al futuro della nostra città. Noi oggi abbiamo già delle richieste per sviluppare delle opportunità sul Parco Roja che è stato abbandonato per anni. Abbiamo lavorato per svilupparlo e per rilanciarlo. Non dobbiamo essere noi a partire per andare a lavorare a Monaco, ma è Monaco che deve venire da noi.

Sul turismo si può fare ancora tanto. L’immagine della nostra città è stata rilanciata grazie agli accordi che abbiamo siglato e alle relazioni che sono state instaurate. Quando abbiamo presentato il progetto del porto lo abbiamo fatto di fronte ad una platea di investitori e di armatori internazionali. L’immagine di Ventimiglia è stata lanciata nel mondo e questa deve essere la nostra ambizione.

L'intervista

Molti ci chiedono i parcheggi perché darebbero grande sollievo e rilancio al commercio e noi li stiamo facendo, stiamo mettendo le basi per fare molti più posti auto di quanto possano servirne. Penso a corso Genova, alla realizzazione del parcheggio sotto il porto, alla conceria Lorenzi che diventerà un posteggio a due piani, all’area accanto all’RT, anch’essa diventerà un parcheggio. Penso alle cose che sono state realizzate, per le altre dobbiamo avere la forza di andare avanti. Dobbiamo pensare alla città a 360°, non soltanto al piccolo dettaglio perché così non si va da nessuna parte e si perdono opportunità. Dobbiamo pensare ai prossimi vent’anni della nostra Ventimiglia.

Gli investitori sono tornati a Ventimiglia? “Sì, dopo essere scappati. Pensiamo alle tante opportunità perse:al parcheggio sotto la piazza del comune che non è stato fatto, alla ciclabile che avrebbe dovuto essere finita nel 2012 ed è stata bloccata per anni, la Zona Franca Urbana l’abbiamo sbloccata noi ed è stata anch’essa ferma. Abbiamo richiamato gli investitori, hanno visto che qua c’è un’Amministrazione puntuale, attenta, trasparente, lineare nei progetti e che è di parola. Siamo riusciti non solo a farli venire qui, ma anche a farli investire e stiamo parlando di progetti che sono già stati approvati, che porteranno occupazione e che consentiranno ai nostri ragazzi di vivere una vita in autonomia nella nostra città.”

Come pensa di realizzare questi progetti e come ha scelto la squadra che l’affiancherà in questa campagna elettorale e nell’eventuale secondo mandato? “La mia squadra mi è stata vicina in questi anni, abbiamo lavorato assieme, senza invidie o sgambetti, è stato un lavoro genuino. Ho chiesto a persone che hanno già avuto esperienze, come Claudio Berlengiero o Gilda De Villa, di contribuire alla formazione della nuova squadra, ma l’ho chiesto anche a persone nuove che non hanno mai avuto esperienza politica, o ad altre che l’hanno avuta, ma in altri luoghi, di aiutarmi a portare avanti questo progetto che è iniziato cinque anni fa.”

Dopo cinque anni di amministrazione si appresta ad affrontare questa campagna elettorale con una maggiore consapevolezza? “Un mandato non è sufficiente per dare una svolta alla nostra città, ma abbiamo già messo le basi. Abbiamo grandissime possibilità, Ventimiglia è diventata la città più attenzionata anche dagli imprenditori per la sua possibilità crescita, adesso è il momento di farla correre e ci sono tutti i presupposti per farlo, dobbiamo soltanto andare avanti. Dovrò sempre ringraziare i miei concittadini per la fiducia che mi hanno dato. Questi cinque anni mi sono serviti a crescere, non solo come amministratore, ma anche dal punto di vista personale. C’è molta più consapevolezza e ci sono le idee molto più chiare su dove dobbiamo andare e su come farlo. C’è solo da farlo.”