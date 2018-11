L’evoluzione delle cornici digitali negli anni e come scegliere le migliori

Una cornice digitale, detta anche cornice per foto digitali o cornice per foto senza fili/elettronica, è un dispositivo elettronico che offre uno schermo LCD e un microcomputer al suo interno. È simile a una cornice tradizionale e viene utilizzata per visualizzare le immagini digitali, senza la necessità di un computer o una stampante.

È possibile configurare una cornice per mostrare sempre una sola immagine, simile a una normale cornice, o, più comunemente, per visualizzare più immagini come in una presentazione. Molte cornici moderne offrono anche il supporto per i file video, GIF e file audio. Addirittura, alcune sono dotate di un sensore di movimento, che spegne la cornice per risparmiare elettricità quando non c'è nessuno a casa per vedere le immagini. Questo articolo ti insegnerà a scegliere la migliore cornice foto digitale e a cosa prestare attenzione quando la acquisti.

Le cornici digitali stanno diventando sempre più diffuse. I produttori ormai hanno risolto la maggior parte dei problemi che affliggevano i primi modelli. La tecnologia, ha permesso anche di inserire nuove funzionalità, che rendono l'uso della cornice molto più piacevole.

Se hai pensato di acquistare o regalare una cornice digitale, ora è il momento giusto per farlo. La maggior parte dei problemi sono stati finalmente risolti e il prezzo è attualmente al livello più basso.

Dal punto di vista tecnologico, anche la migliore cornice digitale è un prodotto abbastanza semplice da produrre. Di conseguenza, scoprirai che ci sono letteralmente centinaia di prodotti apparentemente simili tra di loro sul mercato. Come fai a sapere quale sia quello più adatto alle tue esigenze? Quale fornirà il miglior rapporto qualità/prezzo e non si rivelerà una delusione in pochi giorni?

Non temere, la nostra guida ti insegnerà come scegliere una cornice digitale in pochi semplici passaggi. Inoltre, visita il nostro sito e imparerai quali caratteristiche cercare e quali sono solo un espediente di marketing. Ti aiuteremo a decidere se hai bisogno di funzionalità aggiuntive o ti andrà bene un modello più semplice e più economico.

L'evoluzione della cornice digitale

Le prime cornici digitali sono apparse sul mercato intorno alla metà degli anni 2000. La loro popolarità è cresciuta rapidamente, soprattutto nell'ambito dei regali per amici e parenti. Molte giovani coppie se le scambiavano come regalo con al suo interno, già caricate le foto più romantiche dei loro momenti migliori trascorsi assieme. I nipoti, adorano regalarle ai nonni con le loro foto. Una cornice digitale caricata con splendide foto della tua ultima vacanza, potrebbe anche funzionare come un bel oggetto di arredamento. E una cornice carica di foto di famiglia poggiata su una scrivania o nell'angolo di un soggiorno, ti fa rivivere quei momenti speciali ogni volta che guardi la cornice.

Le cornici digitali, tuttavia, non sono mai diventate un enorme successo commerciale. Ci sono stati alcuni problemi con la prima generazione di prodotti, che hanno impedito che diventasse un vero e proprio successo.

Problemi noti delle prime cornici digitali:

· la qualità delle foto era scadente, poiché spesso i produttori utilizzavano pannelli LCD molto economici

· la risoluzione dello schermo era molto bassa, il che, combinato con il punto 1, significava che le immagini non sembravano mai belle sullo schermo

· il telaio doveva essere acceso e spento manualmente, se si voleva risparmiare corrente elettrica

· le foto andavano aggiornate ogni volta rimuovendo la cornice o la scheda SD e collegandola ad un PC

· le cornici erano costose, anche una cornice più piccola poteva costare centinaia di euro

Aggiungete a tutto ciò il fatto che molte cornice sembravano economiche e scadenti, e diventa chiaro che le cornici digitali sono un perfetto esempio di un'idea geniale per una cattiva esecuzione.

Vantaggi delle cornici moderne:

· sembrano molto migliori di quelle vecchie, rendendole molto più semplici da inserire nel tuo arredamento interno

· la risoluzione e la qualità dello schermo hanno ricevuto una bella spinta in avanti. In effetti, alcune cornici ora includono uno schermo IPS, ben noto per la sua riproduzione accurata dei colori e per i grandi angoli di visione

· bastano pochi tocchi sul telefono o pochi clic sul tuo computer per aggiornare le immagini sulla cornice

· un sensore di movimento assicura che la cornice si accenda solo quando c'è qualcuno nella stanza

· alcune cornici ora possono riprodurre video e audio

· a seconda del modello, potresti essere in grado di inviare automaticamente la tua ultima foto da Instagram, Facebook, Flickr e altre immagini alla cornice

Come scegliere una cornice digitale

Dalle minuscole cornici a portachiavi da 2" alle enormi cornici da 35", non c'è carenza di opzioni quando si tratta di scegliere le dimensioni dello schermo della cornice. I prodotti di dimensioni maggiori vengono solitamente appesi alle pareti, mentre quelli più piccoli da 7 a 15", di solito sono più adatti come cornice da appoggio. Le dimensioni più diffuse sono: 7", 8", 10", 12" e 15".

Una volta decisa la dimensione, è necessario assicurarsi che la risoluzione dello schermo della cornice sia all'altezza. Come con qualsiasi schermo, maggiore è la risoluzione, migliore è la qualità dell'immagine. Tuttavia, a differenza di un tablet o di un televisore, di solito non è necessario disporre di schermi ad altissima risoluzione in una cornice digitale. Mira a qualcosa con una risoluzione di almeno 800 x 600 o superiore. Ovviamente, maggiore è la dimensione dello schermo, maggiore dovrà essere la risoluzione per mantenere la nitidezza dell'immagine, quindi per una cornice di 12" o superiore, è possibile che si desideri cercare opzioni da 1024 x 768 o superiori. Se vuoi solo il meglio, alcune cornici di fascia alta hanno persino una risoluzione 4K!

L'importanza della batteria

Il più delle volte, la cornice si trova all'interno di una casa o di un appartamento, ma ci possono essere anche occasioni in cui vorresti portarla fuori, cioè lontano dalla presa di corrente. In tal caso, cercare una cornice dotata di una batteria ricaricabile integrata. Non aspettarti che duri più di qualche ora, però!

Queste sono le caratteristiche principali da prendere in considerazione, senza dimenticare extra come il supporto audio/video, il telecomando, un servizio cloud integrato, touch screen, app, calendario, orologio e tanto altro ancora. Se vuoi saperne di più, non esitare a visitare il sito di cui sopra.