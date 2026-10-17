Sanremo: Freesby YUP, al via il decennale del torneo che mette al centro le giovani atlete (foto)

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Ha preso il via questa mattina, con il lancio inaugurale del vicesindaco Fulvio Fellegara, la decima edizione del Freesby YUP, il torneo giovanile di fine stagione del softball italiano che per tutto il weekend riunirà giovani atlete, tecnici e famiglie in una manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale.

Il traguardo del decennale conferma la solidità di un evento che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la sua filosofia: privilegiare l’esperienza di gioco, il divertimento e la crescita personale delle bambine rispetto al semplice risultato sportivo.

Anche quest’anno, infatti, viene confermata la formula introdotta nella scorsa edizione che elimina la classifica finale tradizionale. Una scelta nata per consentire a tutte le atlete di scendere in campo senza la pressione della vittoria a ogni costo, favorendo una partecipazione completa e una maggiore valorizzazione delle giocatrici meno esperte. Al termine della manifestazione tutte le partecipanti riceveranno una medaglia celebrativa per il contributo offerto durante il torneo.

Tra le principali novità del 2026 figura inoltre l’abbassamento dell’età delle partecipanti, con il passaggio dalla categoria Under 13 alla Under 12. Una decisione studiata per ridurre le differenze fisiche tra le giocatrici più giovani e quelle più grandi, garantendo maggiori opportunità soprattutto nei ruoli più delicati, come quello del lanciatore e nelle posizioni difensive.

Particolare attenzione è riservata anche quest’anno al Trofeo Defender, il riconoscimento più prestigioso della manifestazione, conquistato nel 2025 dal Malnate e ora nuovamente in palio. Il premio non verrà assegnato in base al numero di vittorie ottenute, ma alla società che saprà distinguersi maggiormente sotto il profilo educativo e formativo.

Il punteggio sarà determinato da cinque criteri: la rotazione dei ruoli difensivi, che premia le squadre capaci di far sperimentare più posizioni alle atlete; l’impiego sul monte di lancio di bambine Under 9 e Under 10; la presenza a referto delle giocatrici più giovani; e infine la versatilità della squadra, premiando le formazioni che riescono a far giocare almeno tre atlete in ogni ruolo del campo.

Saranno quattro le squadre protagoniste dell’edizione 2026: i campioni in carica del Malnate, il Milano 46, le esordienti del Langhirano e la selezione del circuito Softballschool.

Accanto alle partite ufficiali è prevista anche una formula speciale pensata per favorire socializzazione e amicizia. Nelle due gare in programma dopo il pranzo della domenica, infatti, le squadre verranno completamente mescolate e le ragazze giocheranno fianco a fianco con le avversarie, trasformando il campo in un’occasione di incontro e condivisione oltre che di sport.

Il Freesby YUP sarà però molto più di un semplice torneo. Il programma comprende infatti momenti dedicati all’aggregazione di atlete e famiglie, a partire dal comitato di benvenuto ospitato al Villaggio dei Fiori con mascot e gonfiabili, fino alla serata di sabato animata da musica e momenti conviviali attorno al falò.

La manifestazione si concluderà domenica 18 ottobre, con la cerimonia di premiazione prevista intorno alle 16.30. Oltre al Trofeo Defender verranno assegnati il riconoscimento di MVP e il particolare premio per la “Miglior Creaturina”, ideato dagli organizzatori per valorizzare impegno, simpatia e determinazione delle atlete più giovani.