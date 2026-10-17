Rally storico, Pian di Nave applaude Delecour: Sanremo saluta i campioni (Foto e video)

Pian di Nave gremita per l'arrivo dei protagonisti del Rally storico di Sanremo, che dopo due giorni di testa a testa avvincenti hanno potuto portare un ultimo saluto ai numerosi appassionati che li hanno seguiti fino all'ultimo, facendo calare il sipario su questa edizione del 2026. A trionfare come noto è stato il francese François Delecour che ha condiviso la sua Peugeto 306 Maxi con Fabrice Gordon. Per Delecour la vittoria non è mai stata in discussione, tanto da riuscire a trionfare con quasi un minuto di vantaggio sul secondo classificato, il polacco Maciej Lubiak.

E ad accogliere questa vittoria non poteva che essere una grande folla radunatasi a Pian di Nave, con la consegna dei premi da parte del sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore al turismo Alessandro Sindoni. Ma non solo gli atleti del presente: a fare da antipasto è stata infatti una presenza d'eccezione, ovvero quella di Michelle Mouton, la prima donna ad aggiudicarsi una tappa del Campionato Mondiale Rally, proprio a Sanremo.

"La scelta di diversificare il tracciato quest'anno è stata azzeccatissima - afferma il sindaco Mager - si sono vissuti momenti spettacolari in una cornice di pubblico enorme". "Ringrazio gli organizzatori - incalza l'assessore Sindoni - abbiamo visto una bellissima presenza di pubblico. Il rally è molto importante per noi".