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Sport | 16 ottobre 2026, 19:09

Rallye Sanremo, le vetture del campionato italiano si mettono in mostra nei controlli pre-gara (Foto)

Le verifiche tecniche diventano un'occasione per ammirare da vicino le auto che scenderanno in gara da domani

Dopo le verifiche delle auto storiche di ieri pomeriggio, tocca alle vetture impegnate nel rally nazionale il turno per i controlli di rito, che diventano occasione di sfilata per i curiosi. A Sanremo, il Rallye entra così nel vivo anche con le auto moderne, protagoniste della gara che scatterà domani e che porterà gli equipaggi a sfidarsi sulle strade dell'entroterra per conquistare i titoli in palio.

Tra livree colorate, assetti da competizione e dettagli tecnici, le vetture attirano l'attenzione degli appassionati, che possono ammirarle da vicino prima che siano i chilometri cronometrati a decretare le più veloci. Un'occasione per osservare le auto nella loro veste da gara, soffermandosi sulle preparazioni meccaniche e sulle soluzioni adottate per affrontare le prove speciali.

Se le auto storiche sono già impegnate nella competizione, per quelle del rally nazionale l'appuntamento è fissato per domani, quando i controlli lasceranno spazio alla sfida vera e propria. Per Sanremo, un fine settimana in cui i motori sono protagonisti non soltanto sulle strade dell'entroterra, ma anche nel cuore della città.

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Elia Folco

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