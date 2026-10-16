Rallye Sanremo, le vetture del campionato italiano si mettono in mostra nei controlli pre-gara (Foto)

Dopo le verifiche delle auto storiche di ieri pomeriggio, tocca alle vetture impegnate nel rally nazionale il turno per i controlli di rito, che diventano occasione di sfilata per i curiosi. A Sanremo, il Rallye entra così nel vivo anche con le auto moderne, protagoniste della gara che scatterà domani e che porterà gli equipaggi a sfidarsi sulle strade dell'entroterra per conquistare i titoli in palio.

Tra livree colorate, assetti da competizione e dettagli tecnici, le vetture attirano l'attenzione degli appassionati, che possono ammirarle da vicino prima che siano i chilometri cronometrati a decretare le più veloci. Un'occasione per osservare le auto nella loro veste da gara, soffermandosi sulle preparazioni meccaniche e sulle soluzioni adottate per affrontare le prove speciali.

Se le auto storiche sono già impegnate nella competizione, per quelle del rally nazionale l'appuntamento è fissato per domani, quando i controlli lasceranno spazio alla sfida vera e propria. Per Sanremo, un fine settimana in cui i motori sono protagonisti non soltanto sulle strade dell'entroterra, ma anche nel cuore della città.