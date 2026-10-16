Rally Storico di Sanremo, Delecour vola nell'Europeo, Da Zanche guida l'Italiano: Latvala è quarto, Loix ottavo

È François Delecour, navigato da Gordon sulla Peugeot 306 Maxi, a dettare il ritmo nel 41° Sanremo Rally Storico dopo le prime tre prove speciali della giornata. Il francese guida la classifica assoluta della competizione valida per il Campionato Europeo con il tempo di 34'48.2, precedendo la Porsche 911 di Lubiak-Dachowski di 27”3 e la Subaru Impreza GT di De Mevius-Jalet di 33 secondi. Quarto posto provvisorio per Jari-Matti Latvala, al volante della Toyota Celica ST185 insieme a Maekawa, staccato di 52 secondi dalla vetta. Alle sue spalle c'è un altro equipaggio di grande esperienza, quello formato da Da Zanche-De Luis, quinti con la Porsche 911 a 57”2. La gara è entrata nel vivo sulle strade dell'entroterra, con i protagonisti chiamati a misurarsi con prove tecniche e selettive in una giornata che prevede complessivamente otto tratti cronometrati.

Nella classifica europea, alle spalle dei primi cinque, il tedesco Tischner-Carl occupa la sesta posizione con la BMW M3 E30, a 1'20.5, seguito da Schipper-Krieger con la Subaru Impreza GT a 1'42.6. Ottava posizione per Freddy Loix, navigato da Tsjoen sulla Toyota Corolla WRC, a 1'44.7 dal leader. Nono è l'equipaggio Zippo-Arena, con un'altra Subaru Impreza GT, a 1'45.5, mentre Gino-Bonato, su BMW M3 E30, chiude la top ten con un ritardo di 1'54.5. Tra i protagonisti della gara di casa, il sanremese Maurizio Pagella, affiancato da Roberto Brea sulla Porsche 911, è sedicesimo assoluto, con un distacco di 4'46.3 dalla vetta. Una posizione che lascia ancora spazio a una giornata lunga e impegnativa, con altre cinque prove speciali da affrontare prima della conclusione della tappa odierna.

Da Zanche-De Luis al comando del Campionato italiano

Situazione differente nella classifica del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, dove a guidare dopo le prime tre prove sono Lucio Da Zanche e De Luis, con la Porsche 911. L'equipaggio è primo con il tempo complessivo di 35'45.4, davanti alla BMW M3 E30 di Gino-Bonato, staccata di 57”3. Sul terzo gradino provvisorio si trova proprio il sanremese Maurizio Pagella, con Roberto Brea, a 3'49.1 dalla vetta. Quarta posizione per Gandolfo-Ravano con la Fiat 127 Sport 70, a 6'06.7, seguiti da Parisi-D'Angelo sulla Porsche 911 S a 6'25.9. La classifica tricolore prosegue con Palmieri-Zambiasi, sesti a 6'38.6, e Fiorito-Bogino, settimi con la BMW 2002 Ti a 10'33.4. Per Da Zanche si tratta di un avvio importante, con un margine già significativo sul primo inseguitore, ma il programma della giornata lascia ancora molti chilometri per modificare gli equilibri.

Tra le classiche, dopo quattro prove, miglior crono per “Zippo”-Arena al via del Sanremo su Subaru Impreza GT.

Le interviste al riordino:

Delecour Francois – “Sono molto contento, la vettura si comporta in modo eccellente e sono molto felice. Le prove del Sanremo sono davvero magnifiche”.

Latvala Jari-Matti – “Molto bello ma devo migliorare la mia guida. Tutte belle le prove ma in partocolare la Langan. Mi aspettavo che Delecour fosse veloce anche perché ha una buona vettura”.

De Mevius Ghislain – “Mi piacciono le prove, molto tecniche e difficili Abbiamo avuto un problema ai freni nella seconda speciale ma, comunque, Deleciour è più veloce. Il fine settimana si preannucia molto interessante e spero di migliorare”.

Da Zanche Lucio – “Sta andando bene anche perché non sono al meglio delle mie condizioni per una leggera influenza. E’ la prima volta che uso questa vettura e per me è una gara test. Se poi arriverò sul podio, meglio ancora”.

Zippo - “Dopo quasi un anno di fermo cominciamo a riprendere gli automatismi con una vettura che non usavo da quattro anni. L’obiettivo è arrivare in fondo e raccogliere più dati possibili per sviluppare la vettura e divertirci tanto”.

Lubiak Maciej - “Le prove sono fantastiche ma molto impegnative. Per ora essere secondo mi va bene. E’ tutto bellissimo: clima, vettura… Vediamo cosa succede alla fine della giornata”.

Loix Freddy - “Sta andando molto bene. Devo migliorare con la velocità ma per il momento sono contento. La mia prima partecipazione al Sanremo è stata nel 1993"

Claissifica dopo la quarta prova speciale

1 Delecour-Gordon (Peugeot 306 Maxi) In 40'29.6

2 Lubiak-Dachowski (Porsche 911) a 20.2

3 De Mevius-Jalet (Subaru Impreza Gt) a 32.4

4 Da Zanche-De Luis (Porsche 911) a 56.6

5 Latvala-Maekawa (Toyota Celica St185) a 57.0

6 Tischner-Carl (Bmw M3 E30) a 1'30.7

7 Zippo-Arena (Subaru Impreza Gt) a 1'44.5

8 Schipper-Krieger (Subaru Impreza Gt) a 1'46.0

9 Loix-Tsjoen (Toyota Corolla Wrc) a 1'49.2

10 Gino-Bonato (Bmw M3 E30) a 2'04.1

Questa mattina partenza da Pian di Nave anche per i piloti iscritti alla 40esima edizione della Coppa dei Fiori di regolarità seguiti dai protagonisti del Rally Sanremo Electric, che, per la prima volta in Italia, vedrà impegnate vetture totalmente elettriche, le Opel Mokka GSE Rally Cup, in grado di erogare 207 Kw con una coppia di 345 Nm che permettono prestazioni sovrapponibili a una modernissima vettura di Classe Rally4.

La giornata prosegue con Langan e Bajardo, poi il secondo passaggio

Il programma di oggi, venerdì 16 ottobre, è articolato su otto prove speciali per un totale di 111,84 chilometri cronometrati. Dopo i primi tre tratti affrontati nella mattinata, gli equipaggi devono completare la Semoigo-Bajardo, lunga 7,39 chilometri, con partenza del primo concorrente prevista alle 12.12. Seguiranno il riordino in piazza Colombo a Sanremo, previsto dalle 13.07, e il parco assistenza a Porto Sole. La gara riprenderà nel pomeriggio con il secondo passaggio sulla San Romolo-Ghimbegna, la Bignone, alle 15.10, e sulla Bivio Ceppo-Badalucco, la Vignai, alle 15.33. Gli equipaggi affronteranno poi la Molini-Buggio, la Langan, alle 17.21, e infine la Semoigo-Bajardo alle 18.19. Il rientro al riordino di Sanremo è previsto alle 20.06, al termine di una giornata che potrebbe ulteriormente ridisegnare le classifiche europee e tricolori.

Domani le ultime due prove e l'arrivo a Pian di Nave

La competizione si concluderà sabato 17 ottobre con altre due prove speciali nell'entroterra imperiese. La prima sarà la Carpasio-Ville San Pietro, conosciuta come Colle d'Oggia, lunga 14,70 chilometri, con il primo concorrente atteso al via alle 10.49. Dopo il riordino a Imperia e il parco assistenza, nel pomeriggio sarà la volta della Caravonica-Rezzo, una prova di 24,83 chilometri che partirà alle 14.12. Saranno gli ultimi chilometri cronometrati a stabilire i risultati definitivi della manifestazione, che propone complessivamente dieci prove speciali per 151,37 chilometri contro il tempo. Il rientro a Sanremo è previsto alle 16.07, mentre l'arrivo ufficiale a Pian di Nave è fissato alle 17.10. L'attenzione resta ora concentrata sui protagonisti della gara europea, con Delecour al comando e Latvala e Loix chiamati a recuperare terreno, e sul confronto tricolore, dove Da Zanche-De Luis dovranno difendere il primato dagli inseguitori.