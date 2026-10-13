Volley. Gran finale per il Memorial Dado Tessitore: ai Diavoli Rosa Brugherio il torneo Under 15 maschile

È calato il sipario, nel weekend appena trascorso, con il trionfo dei ragazzi dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio su un’altra memorabile edizione, la numero 42, della Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore.

Senza lasciare per strada nemmeno un set, è stata la formazione milanese, già sul gradino più alto del podio nel 2023 e nel 2024, ad aggiudicarsi il Torneo internazionale Under 15 maschile, terzo e conclusivo atto della storica kermesse matuziana.

Niente da fare nell’atto decisivo per i campioni uscenti del Parella Torino, sconfitti per 2-0, mentre al terzo posto si è piazzato il Colombo Genova, vittorioso nella finalina sul Gas Sales Piacenza. Quinta piazza per il Lab Travel Cuneo, seguito dai francesi del Mougins Cote d’Azur, Riviera Volley Sanremo e Toirano Pallavolo. Per le due rappresentanti locali, allenate rispettivamente da Pietro Ravoncoli e Andrea Curto, si è trattato di una bella e formativa esperienza al cospetto di team più quotati e attrezzati.

Nelle ultime quattro sfide arbitrate da Marina Iaria, Piera Basso e Giovanni Sergio Olivieri del Comitato Fipav Ponente, la finale per il primo posto ha visto l'Allianz Diavoli Rosa Brugherio superare il Parella Torino con il punteggio di 25-22 e 25-20. Nella finale per il terzo posto il Colombo Genova Farmacia Ghersi ha battuto la Gas Sales Piacenza per 25-18 e 25-22. Per il quinto posto il Lab Travel Cuneo si è imposto sul Mougins Cote d’Azur per 26-24 e 27-25, mentre la finale per il settimo posto ha visto la vittoria del Riviera Sanremo sul Toirano per 25-22 e 25-20.

L'evento ha visto la presenza di un numeroso pubblico composto da appassionati e familiari al seguito dei giovani atleti nati nel 2012 e anni seguenti. Al termine delle gare sono stati assegnati i riconoscimenti individuali: Luigi Stellato del Parella è stato nominato miglior giocatore e vincitore del Memorial Franco Magnetto, il premio per il miglior palleggiatore è andato a Riccardo Sottile del Colombo, quello per lo schiacciatore a Tommaso Togni dei Diavoli Rosa, per il centrale a Sergio Ferrari della Gas Sales, per l'opposto a Lorenzo Iaccheri del Colombo e per il libero a Nicola Baudena del Cuneo.

All’allenatore della squadra prima classificata, Gianluca Cavaglieri, è stata consegnata la Targa in ricordo di Enrico Chiavari. Insieme al trofeo, ai prodotti tipici e alle t-shirt, i Diavoli Rosa hanno ricevuto il pass per il Memorial Mikael Brugnara in programma a inizio marzo a Trento.

Il nuovo albo d’oro del torneo giovanile maschile vede così il trionfo nel 2026 dell'Allianz Diavoli Rosa Brugherio, preceduto dal successo del Parella Torino nel 2025, della stessa compagine milanese nel 2024 e 2023, del Colombo Genova nel 2022, per poi risalire ai trionfi della Lube Civitanova nel 2019 e 2018, del Segrate nel 2017 e del Colombo Genova nel 2016. All'inizio delle due giornate è stato inoltre osservato un minuto di silenzio, su indicazione della Fipav, per ricordare la prematura scomparsa di Stefania Corna.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dell’ex campione azzurro Simone Parodi e di numerose autorità, tra cui l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni con la consigliera Maura Ghisi, Giuseppe Tessitore con la famiglia, il presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo Masin, i rappresentanti della Fipav territoriale Giuseppe Privitera, Roberto Parodi e Aldo De Martin, e il presidente provinciale Csen Giuliano Ferrari.

Presenti anche la famiglia di Enrico Chiavari e lo staff completo della Nuova Lega Pallavolo guidato dal presidente Cesare Fagnani, dal vice Paolo Marelli, dalla ds Tiziana Ferreri e dalla dt Michela Valenzise. Nell’occasione, i rappresentanti Fipav hanno consegnato alla famiglia Chiavari la medaglia celebrativa degli 80 anni della federazione.

Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa sia dall'assessore Alessandro Sindoni, che ha sottolineato il valore economico, ricettivo e promozionale della kermesse per la città di Sanremo, sia dal presidente della NLP Cesare Fagnani, che ha ringraziato la famiglia Tessitore, le istituzioni e i volontari per il successo di un format che da dieci anni unisce la grande pallavolo al settore giovanile.