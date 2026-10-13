Ospedaletti, l’Under 16 non si ferma: tris alla Praese e vetta a punteggio pieno, battuta d’arresto per la Juniores

Prosegue a gonfie vele il cammino dell’Under16 dell’Ospedaletti, protagonista di un avvio di stagione da incorniciare. Gli orange allenati da mister Ivan Miatto hanno conquistato una convincente vittoria in trasferta contro la Praese, imponendosi con un netto 3-0 grazie alle reti di Lanteri, Alioui e Perato. Un successo che conferma l'ottimo momento della formazione giovanile orange, capace di mantenere il passo senza concedere punti agli avversari. Con questo risultato, l'Ospedaletti raggiunge quota 12 punti in classifica, rimanendo saldamente al comando a punteggio pieno. Un percorso che testimonia la qualità del lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico, con la squadra determinata a proseguire su questa strada anche nei prossimi impegni di campionato.

Meno fortunato, invece, il fine settimana della Juniores regionale, che al campo "Ciccio Ozenda" è stata costretta ad arrendersi alla Praese. La formazione guidata da Giacomo Calvini ha lottato nel corso della partita, riuscendo a trovare la via del gol con Gobbi e Griguolo, ma le due reti non sono state sufficienti a evitare la sconfitta per 2-4. Uno stop interno che interrompe il cammino degli orange, chiamati ora a ripartire dai segnali positivi mostrati in fase offensiva per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti. Per il settore giovanile dell'Ospedaletti, dunque, un bilancio caratterizzato dal brillante successo dell'Under16 e dalla battuta d'arresto della Juniores, con l'obiettivo di continuare a crescere e raccogliere risultati nel corso della stagione.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti-Praese 2-4

Marcatori Ospedaletti: Gobbi, Griguolo.

Ospedaletti: Gallo, Spaggiari, Gobbi, Gentile, Coppola, Lanteri N., Griguolo, Urciuoli, Di Marco, Pafumi, Gullo.

A disposizione: Cascione, Prezja, Zandonà, Terenzi, Sottocasa, Lanteri A., Magnani.

Allenatore: Giacomo Calvini.

Allievi regionali Under 16

Praese-Ospedaletti 0-3

Marcatori Ospedaletti: Lanteri, Alioui R., Perato.

Ospedaletti: Loffredo, Borella, Bordonaro, Martelli, Bianco, Piantoni, Alioui R., Perato, Aschero, Guglielmi, Lanteri.

A disposizione: Bonifacino, Laabioua, Ragazzoni, Alagna, Alioui A., Tagliatini, Spanò.

Allenatore: Ivan Miatto.