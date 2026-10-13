Sanremo, entro il 21 ottobre le richieste per il calendario 2027 di fiere e manifestazioni commerciali

Il Comune di Sanremo si prepara a mettere ordine e programmare con largo anticipo il calendario delle manifestazioni storiche, straordinarie e delle fiere promozionali per il 2027. La Giunta comunale, con la proposta di deliberazione numero 314 del 1° ottobre 2026, ha infatti approvato il modello per la presentazione delle richieste che saranno valutate ai fini dell'inserimento nel calendario del prossimo anno. Si tratta di un passaggio previsto dalla normativa regionale in materia di commercio e manifestazioni, che impone ai Comuni di predisporre annualmente l'elenco degli appuntamenti da realizzare sul territorio.

La delibera prende le mosse dalla Legge regionale 2 gennaio 2007 numero 1, che disciplina, tra gli altri aspetti, le manifestazioni storiche, quelle straordinarie e le fiere promozionali che si svolgono su aree pubbliche. Il Comune deve approvare il calendario entro il 1° novembre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento e trasmetterlo successivamente alla struttura regionale competente. Per il calendario 2027, quindi, l'amministrazione matuziana dovrà completare l'iter entro il prossimo 1° novembre, così da consentire una programmazione coordinata delle numerose iniziative a carattere commerciale organizzate ogni anno in città.

Proprio per consentire una valutazione complessiva delle proposte, la Giunta ha stabilito di fissare al 21 ottobre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle richieste. La scadenza è stata individuata anche per permettere all'Amministrazione comunale e alle associazioni di categoria di esaminare per tempo le istanze e procedere alla successiva stesura del calendario. Il provvedimento prevede inoltre l'approvazione di alcune procedure-guida, con modifiche rispetto a quelle utilizzate in precedenza, con l'obiettivo di semplificare la presentazione delle domande e rendere più agevole l'istruttoria amministrativa.

Il Comune provvederà quindi a trasmettere il provvedimento alle associazioni di categoria, chiamate a partecipare al confronto sulle proposte pervenute. La delibera stabilisce anche che il provvedimento venga adeguatamente divulgato al pubblico, così da consentire a chiunque ne abbia interesse di inserire le proprie richieste nell'ambito del confronto consultivo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Un percorso che punta dunque a raccogliere le esigenze degli organizzatori e, allo stesso tempo, a costruire una programmazione complessiva delle iniziative commerciali sul territorio comunale.

La delibera precisa inoltre che le conseguenze dirette sulla situazione economica del Comune non sono al momento determinabili. L'eventuale maggiore introito derivante dal pagamento del canone unico per l'occupazione delle aree sarà infatti definito solo successivamente, sulla base della calendarizzazione degli appuntamenti e della loro effettiva realizzazione nel corso del 2027. L'Amministrazione si riserva poi la possibilità, in presenza di calamità naturali, emergenze sanitarie o di igiene pubblica, motivi di ordine o interesse pubblico, di adeguare, modificare, sospendere o revocare gli effetti della deliberazione.