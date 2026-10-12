Pallamano Ventimiglia, doppio esordio e doppia vittoria: Senior e Under 16 partono con il piede giusto

Giornata da ricordare per la Asd Pallamano Ventimiglia, che inaugura nel migliore dei modi la stagione agonistica con due vittorie in altrettanti esordi. Sia la formazione Senior, impegnata nel campionato dipartimentale francese, sia la squadra Under 16, protagonista nel campionato italiano di Area 2, hanno iniziato il proprio percorso con prestazioni convincenti, entrambe lontano dal campo amico. Due successi importanti, che confermano il valore del lavoro svolto dalla società frontaliera e regalano entusiasmo a tutto l'ambiente, pronto a vivere una nuova stagione ricca di aspettative.

La prima squadra, scesa in campo con la denominazione Riviera Fiori 1, ha affrontato il Puget, conquistando un prezioso successo esterno con il punteggio di 34-29. Una vittoria significativa soprattutto per il ritrovato gruppo Senior, tornato a riunirsi dopo cinque anni di assenza dai campionati. Un ritorno atteso, che ha riportato sul terreno di gioco atleti con percorsi differenti, ma uniti dalla stessa passione per la pallamano e dalla voglia di rimettersi in gioco. Il risultato ottenuto in trasferta rappresenta quindi non soltanto un ottimo inizio dal punto di vista sportivo, ma anche la conferma della solidità di un progetto che punta a riportare la squadra ai livelli che le competono.

Esordio vincente anche per gli Under 16, capaci di imporsi sul Vigliano, in provincia di Biella, con un risultato particolarmente eloquente: 55-20. Una prestazione che ha messo in evidenza la determinazione e la maturità del gruppo, protagonista di una prova di grande carattere. Il successo assume un significato ancora più importante per i giovani atleti, che hanno saputo affrontare il primo impegno ufficiale con la giusta concentrazione, dimostrando di essere pronti a misurarsi con le sfide del campionato. Al loro fianco continua a esserci l'allenatore Massimo Agnese, punto di riferimento fondamentale per la crescita tecnica e umana della squadra.

Grande la soddisfazione della presidente Paola Nanni, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio orgoglio per entrambe le formazioni, sottolineando il valore umano dei risultati raggiunti. "Non posso che fare i miei personalissimi complimenti ai miei ragazzi", ha dichiarato, soffermandosi in particolare sul ritorno dei Senior e sul significato di ritrovare un gruppo rimasto lontano dai campi per cinque anni.

"I Senior si ritrovano di nuovo insieme, dopo 5 anni di assenza, 5 anni che hanno visto alcuni di loro fare esperienze in altre squadre di alto livello, altri per motivi di lavoro o studio avevano sospeso l'attività sportiva. Ma è bastata una 'chiamata alle armi' e, senza nessuna esitazione, si sono ritrovati sullo stesso campo di gioco, pronti a volare in alto per farci ancora gioire, divertire ed emozionare", ha aggiunto la presidente, evidenziando lo spirito di appartenenza che ha permesso alla formazione di ripartire con entusiasmo e determinazione.

Parole di grande apprezzamento anche per i più giovani, protagonisti di una vittoria che va oltre il punteggio finale. "Bellissima ed emozionante vittoria anche per gli Under 16. Con questo risultato i ragazzi hanno dato una grande prova di maturità e di orgoglio – loro sanno di cosa parlo – e quindi ancora più importante ed incoraggiante, sotto la guida del loro insostituibile allenatore Massimo Agnese", ha concluso Nanni.

Per la Pallamano Ventimiglia, dunque, la stagione si apre con un doppio successo e segnali incoraggianti per il futuro. Senior e Under 16 hanno dimostrato di avere le qualità e la determinazione necessarie per affrontare i rispettivi campionati, confermando al tempo stesso il ruolo della società nel panorama pallamanistico del Ponente ligure. Due vittorie in trasferta che rappresentano un ottimo punto di partenza e alimentano l'entusiasmo di atleti, tecnici e dirigenti, con l'obiettivo di continuare a crescere e regalare nuove soddisfazioni.