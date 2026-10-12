Basket, Divisione Regionale 1: il Bvc Sanremo E.On. cade sul campo dell’Auxilium Genova, finisce 91-57

Auxilium Genova – Bvc Sanremo E.On. 91-57 (28-19, 31-20, 13-8, 19-10)

Auxilium Genova: James 3, Pedemonte 11, Prekperaj 8, Carlevaro 6, Trabucco 13, Ferrando 15, Bianco 13, Mantovani 1, Rogodanza 2, Godani 12, Schenone, Gigliotti 7. Allenatore: Robello.

Bvc Sanremo E.On.: Dinsthuler 7, Vallefuoco 17, Campanale 3, Molodyy 8, Deda 10, Lupi 3, Colombo 9, Tacconi Daniele. Allenatore: Simone Sandel.

Seconda giornata di Divisione Regionale 1 amara per il Bvc Sanremo E.On., sconfitto in trasferta dall’Auxilium Genova con il punteggio di 91-57. La formazione matuziana, priva di Davide Tacconi, ha dovuto fare i conti con un avversario capace di indirizzare la partita fin dai primi minuti, imponendo ritmo e intensità e costruendo progressivamente un vantaggio che si è rivelato difficile da colmare. Per il gruppo sanremese, dunque, una serata complicata, nella quale non è stato possibile invertire l’inerzia del confronto.

La gara si è messa subito in salita per il Bvc, con l’Auxilium Genova protagonista di un primo quarto particolarmente efficace, chiuso sul 28-19. Nel secondo periodo i padroni di casa hanno ulteriormente allungato, mettendo a segno altri 31 punti contro i 20 degli ospiti e andando all’intervallo lungo con un margine già consistente. Dopo la pausa, la squadra genovese ha continuato a controllare il gioco, concedendo appena 8 punti ai matuziani nel terzo quarto e chiudendo poi l’incontro sul definitivo 91-57, dopo il 19-10 dell’ultima frazione.

Sul piano individuale, il miglior realizzatore del Bvc Sanremo E.On. è stato Vallefuoco, autore di 17 punti, seguito da Deda con 10, Colombo con 9 e Molodyy con 8. Per l’Auxilium Genova, invece, Ferrando ha chiuso con 15 punti, mentre Trabucco e Bianco ne hanno realizzati 13 ciascuno. La formazione ligure ha inoltre trovato un contributo offensivo importante da Godani, autore di 12 punti, e Pedemonte, che ha chiuso a quota 11.

Il Bvc Sanremo è ora chiamato a voltare pagina e a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, che vedrà nuovamente i matuziani in trasferta. Nel prossimo turno la squadra affronterà il Rivarolo sul campo genovese, con l’obiettivo di ripartire dopo la battuta d’arresto contro l’Auxilium e cercare un risultato positivo nella terza giornata del torneo.