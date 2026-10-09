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Attualità | 09 ottobre 2026, 12:31

Rivieracqua, chiuso lo sportello di Sanremo il 13 ottobre per San Romolo

Regolarmente aperti gli sportelli di Imperia e Ventimiglia. Disponibili il servizio online e il numero verde commerciale.

Rivieracqua, chiuso lo sportello di Sanremo il 13 ottobre per San Romolo

In occasione della festività patronale di San Romolo, lo sportello commerciale di Rivieracqua nella sede di Sanremo resterà chiuso al pubblico martedì 13 ottobre 2026.

Gli sportelli di Imperia e Ventimiglia saranno invece regolarmente accessibili, secondo i consueti orari di servizio, consultabili sul sito internet aziendale.

Per la clientela resta inoltre disponibile il nuovo sportello online, accessibile direttamente dal sito di Rivieracqua. Sarà garantito anche il consueto servizio di informazioni commerciali attraverso il numero verde 800 331 331.

L'azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia gli utenti per la collaborazione.

Redazione

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