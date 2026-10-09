Miryea Nuzziello conquista Palermo. CNA Imperia: "Talento, energia e nuove idee: il tatuaggio è un’arte che merita di essere valorizzata"

Un riconoscimento che premia la qualità del lavoro e porta Sanremo sotto i riflettori del mondo del tatuaggio. Miryea Nuzziello, in arte ADMIRARI, titolare di Alchimia Tattoo Lab e associata CNA Imperia, ha conquistato il “Best in Show” alla Palermo Tattoo Convention, il premio più prestigioso della manifestazione. Tra circa 120 tatuatori, il suo progetto si è distinto al termine di oltre trenta ore di lavoro distribuite nei tre giorni dell’evento.

"A Miryea rivolgo le mie più sincere congratulazioni, personali e a nome di CNA Imperia – dichiara Luciano Vazzano, direttore dell’associazione –. Questo risultato riconosce talento, preparazione e una grande determinazione. Dietro un tatuaggio ci sono progettazione, sensibilità artistica, precisione e capacità di ascoltare la persona. Il suo successo dà visibilità a un mestiere che esprime pienamente il valore dell’artigianato contemporaneo e rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro territorio".

Da Milano a Sanremo, un percorso fatto di creatività e intraprendenza. Nuzziello ha scelto la città dei Fiori per sviluppare la propria attività, portando con sé energia, voglia di sperimentare e proposte innovative. Una donna capace di trasformare la passione in un progetto imprenditoriale e di misurarsi con un ambiente artistico competitivo, nel quale i riconoscimenti si conquistano attraverso la qualità del lavoro.

Il premio di Palermo segue il primo posto ottenuto alla convention di Forlì, svoltasi dal 20 al 22 marzo 2026. In quell’occasione erano emerse le caratteristiche del suo linguaggio realistico: attenzione ai particolari, precisione e capacità di dare espressione ai soggetti. Alchimia Tattoo Lab si propone come uno spazio nel quale ogni progetto nasce dal confronto con il cliente e dalla ricerca di una creazione personale.

"Di Miryea abbiamo apprezzato fin da subito anche l’entusiasmo e la capacità di guardare avanti – prosegue Vazzano –. Ha trovato in CNA Imperia un’associazione aperta, disponibile ad ascoltare e pronta a sostenere il suo percorso. Il rapporto che si è creato è uno stimolo a lavorare insieme: accompagneremo lo sviluppo delle sue proposte innovative, per valorizzare questa professione e farne conoscere meglio il contenuto artistico e imprenditoriale".

Il suo risultato si inserisce nell’evoluzione di un comparto che ha registrato una forte espansione nazionale. Secondo Unioncamere e InfoCamere, le imprese artigiane di tatuaggio e piercing sono passate da 2.150 nel giugno 2015 a oltre 5.000 nel giugno 2020, più che raddoppiando in cinque anni. Un dato che documenta la crescita del settore nel periodo considerato e il suo ingresso sempre più significativo nell’economia dei servizi alla persona.

Anche la diffusione del tatuaggio testimonia la dimensione del fenomeno: l’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità conclusa nel 2015 stimava 6,9 milioni di persone tatuate in Italia, pari al 12,8% della popolazione dai dodici anni in su. Un riferimento storico che aiuta a comprendere quanto questa forma di espressione personale abbia assunto un ruolo rilevante nella società italiana.

"Il tatuaggio incontra un pubblico ampio, con persone di età diverse che desiderano raccontare attraverso un segno un ricordo, un legame o una parte della propria identità – osserva il direttore di CNA Imperia –. Questa domanda richiede professionisti capaci di unire creatività, competenza e responsabilità. Per CNA significa sostenere le imprese, valorizzare la formazione e dare visibilità a chi investe nella qualità del proprio mestiere".

L’esperienza di Miryea dimostra inoltre come Sanremo possa accogliere e far crescere nuove realtà creative, capaci di costruire un rapporto con la città e di affermarsi anche fuori dai confini provinciali.

"Le sue idee e la sua energia possono aprire nuove occasioni di collaborazione – conclude Vazzano –. Vogliamo aiutarla a trasformare questa spinta in iniziative concrete, che avvicinino il pubblico alla cultura del tatuaggio e valorizzino il lavoro dei professionisti. A Miryea va il nostro augurio di continuare a crescere, sperimentare e ottenere le soddisfazioni che merita".