Villa Margotta, in attesa di piazza Eroi il Comune di Sanremo impegna 125 mila euro per la sede della Polizia Locale

Il trasferimento del Comando della Polizia Locale di Sanremo nella nuova sede non è ancora avvenuto e il Comune deve quindi continuare a sostenere i costi della locazione di Villa Margotta, in via Giusti. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale numero 4951 del 2 ottobre 2026, con la quale il Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura ha disposto l’impegno di 125 mila euro per il canone relativo all’annualità 2026. Il provvedimento prende atto dello slittamento dei tempi previsti per il trasferimento degli uffici e degli agenti della Polizia Municipale, inizialmente programmato indicativamente per l’inizio dell’anno. La determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 5 ottobre e resterà consultabile fino al 20 ottobre.

La vicenda nasce dal nuovo contratto di locazione approvato nel 2022 dall’amministrazione comunale. Con la deliberazione della Giunta numero 142 del 22 giugno di quell’anno era stata infatti prevista la stipula di un nuovo accordo per l’utilizzo del compendio immobiliare denominato Villa Margotta, sede del Comando di Polizia Municipale. Il canone complessivo era stato quantificato in 720 mila euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2028, con importi differenti a seconda delle annualità. Per il primo anno erano stati previsti 100 mila euro, 110 mila per il secondo, 120 mila per il terzo e quarto, 130 mila per il quinto e 140 mila per il sesto anno.

Il contratto è stato poi formalizzato con la determinazione dirigenziale numero 2407 del 4 luglio 2022, stipulando la locazione con il Collegio Missionario Femminile di San Francesco d’Assisi, proprietario dell'immobile. Nel gennaio 2025, però, il Comune aveva impegnato il canone solamente per quell'annualità, proprio perché era previsto il trasferimento del Comando presso una nuova sede. La nuova struttura, infatti, doveva essere interessata da lavori di adeguamento e, secondo le previsioni allora formulate, il trasloco avrebbe dovuto concretizzarsi indicativamente dal 1° gennaio 2026.

I tempi, però, si sono allungati. La stessa determinazione evidenzia infatti che, "visto lo slittamento della data di trasferimento del Comando Polizia Municipale", si è reso necessario provvedere all’impegno della somma relativa al canone per l’intero 2026. La nuova sede è ancora interessata dalle attività di adeguamento seguite dal Settore Lavori Pubblici e, al momento, non viene indicata nella determina una data precisa per il trasferimento. Villa Margotta resta quindi la sede operativa del Corpo di Polizia Locale anche per il 2026, con il Comune chiamato a finanziare la relativa locazione.

L’importo previsto per quest’anno ammonta, nel dettaglio, a 125 mila euro. La somma è stata imputata alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Bilancio pluriennale 2026-2028, alla voce "Fitto passivo locali Vigili Urbani", capitolo 2080141. La determina stabilisce inoltre che il pagamento a favore del Collegio Missionario Femminile di San Francesco d’Assisi avverrà con rate trimestrali, entro la prima decade del trimestre cui si riferisce il pagamento, secondo quanto previsto dal contratto di locazione approvato nel 2022.

La determinazione chiarisce anche che il finanziamento degli anni successivi sarà affrontato sulla base dell’effettivo trasferimento nella nuova struttura. "Nel momento in cui verrà comunicata la data di trasferimento effettivo da parte del Settore LL.PP." – si legge nell’atto –, il Comune procederà con un successivo provvedimento al finanziamento del canone per l’annualità 2027 ed eventualmente per gli anni seguenti. Il contratto attualmente in essere, infatti, prevede la locazione fino al 30 giugno 2028, mentre dal settimo anno era stata già quantificata una nuova misura del canone, pari a 150 mila euro annui.

La copertura finanziaria per i 125 mila euro è stata regolarmente attestata. Nel documento contabile allegato alla determinazione viene indicato lo stanziamento relativo alla Missione "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma "Polizia locale e amministrativa". Sul capitolo destinato al fitto passivo dei locali dei Vigili Urbani, dopo l’impegno assunto con la determina numero 4951, viene indicata una disponibilità residua di 5 mila euro nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2026. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria.

Resta quindi da attendere la conclusione dei lavori di adeguamento della nuova sede della Polizia Locale e la conseguente comunicazione ufficiale della data del trasferimento. Fino ad allora, il Comando continuerà a operare a Villa Margotta, in via Giusti, con una spesa per l’amministrazione comunale che per il solo 2026 è stata quantificata in 125 mila euro. La determina conferma così, sul piano amministrativo e finanziario, lo slittamento di un passaggio che nelle previsioni del 2025 avrebbe dovuto portare già quest’anno all’abbandono dell’attuale sede.