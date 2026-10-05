Pallamano, fine settimana agrodolce per l'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana agrodolce per i giovani leoncini dell'Abc Bordighera. I giovani dell'under 15-16 perdono contro il Derthona ma battono il Cavigal.

È iniziata nel fine settimana del 3-4 ottobre la stagione di pallamano per i giovani dell'under 15-16. "Sabato i ragazzi hanno affrontato i piemontesi del Derthona, nella prima giornata di campionato Area 2 girone A" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Dopo un primo tempo equilibrato (17 pari), i ragazzi hanno faticato a trovare un buon ritmo di gioco contro un avversario molto concreto. Gli avversari, alla fine, si sono imposti con il risultato finale di 41 a 35".

"Il risultato non è stato quello sperato, complice un po' di emozione e una prestazione sottotono" - afferma l'allenatrice Stefania Conte - "Dopo un buon riposo, la domenica mattina ha visto la squadra volare a Nizza contro il Cavigal".

"La prestazione in terra francese ha ampiamente riscattato la giornata precedente mostrando tutto il carattere e il valore del gruppo" - dichiara il vicepresidente Claudio Masini presente alla "Salle Pasteur" - "L'Abc ha sempre condotto la partita, il primo tempo 25 a 10, per poi continuare nella seconda frazione di gioco vincendo 43 a 21. Ora testa subito alla prossima sfida, domenica 11 ottobre saremo impegnati in trasferta sul campo del Ferrarin Milano per il campionato italiano, nel frattempo proseguono i corsi per più piccoli che vogliono provare questa disciplina".