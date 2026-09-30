Virtus Sanremese, ufficiale l'arrivo di Davide Cosenza dalla Sanremese Calcio: trasferimento a titolo definitivo

La Virtus Sanremese annuncia un nuovo innesto per la propria rosa. Il club ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Davide Cosenza, proveniente dalla Sanremese Calcio. Un'operazione che porta quindi il calciatore a vestire la maglia della Virtus Sanremese, con il trasferimento formalizzato tra le due società.

La società ha ufficializzato l'operazione attraverso una comunicazione nella quale viene confermato il passaggio definitivo del giocatore. Cosenza lascia dunque la Sanremese Calcio per intraprendere una nuova esperienza con la Virtus Sanremese, nell'ambito di una trattativa che ha visto collaborare le due realtà calcistiche cittadine. Nel comunicato, la Virtus Sanremese ha voluto rivolgere un ringraziamento alla società biancazzurra per il rapporto instaurato durante la trattativa. "Il club ringrazia la Sanremese Calcio per la proficua collaborazione e la disponibilità dimostrata nel corso della trattativa", si legge nella nota diffusa dalla società.

Per la Virtus Sanremese si tratta quindi di un'operazione definita a titolo definitivo, con Davide Cosenza che entra ufficialmente a far parte del progetto del club. L'arrivo del calciatore rappresenta un ulteriore tassello per la squadra, mentre le due società hanno concluso l'accordo all'insegna della collaborazione.