Alessandria-Imperia 2-1, nerazzurri ko nel recupero della quarta giornata: Fofana riapre la gara, ma Costantini colpisce il palo

ALESSANDRIA-IMPERIA 2-1

MARCATORI: 53' Tiana (A), 76' Alfiero (A), 78' Fofana (I)

ALESSANDRIA: Anino, Benedetto, Balan, D'Iglio (79' Larotonda), Diop (71' Alfiero), Rizzo (77' Morganti), Diagne (82' Lo Duca), Lazzarini, Galliani (66' Cirio), Camara, Tiana. A disp. Colla, Ceccarelli, Boveri, Kharroubi. All. Sesia.

IMPERIA: Sourzac, Welbeck (80' Costantini), Di Renzo (63' Pisano), Carella, Puentes, Cekrezi (63' Infante), Margiotta, Musaba, Bresciani (71' Fofana), Vuillermoz, Anton (51' Guida). A disp. Ascioti, Rizzotti, Samb, Cecere. All. Lerda.

ARBITRO: Tuderti di Reggio Emilia.

È dell'Alessandria il recupero della quarta giornata del girone A, con i grigi che superano 2-1 l'Imperia al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno mostrato una maggiore continuità di gioco. L'undici nerazzurro è apparso a tratti sottotono, soprattutto nella fase centrale della gara, e ha concesso agli avversari diverse occasioni. L'Alessandria, oggi in campo con la maglia granata, ha costruito il successo attraverso una pressione costante e una buona supremazia territoriale. Dopo il doppio vantaggio firmato da Tiana e Alfiero, l'Imperia ha però avuto una reazione importante. La rete di Fofana al 78' ha riaperto completamente i giochi, regalando un finale palpitante.

La prima frazione si apre con una conclusione di Margiotta al 5', terminata nettamente alta. Quattro minuti dopo è ancora l'Imperia a farsi vedere: Bresciani entra in area sulla sinistra, la palla arriva a Margiotta dopo un rimpallo e il suo tiro di prima intenzione finisce sull'esterno della rete. L'Alessandria cresce con il passare dei minuti e al 15' D'Iglio, dopo aver vinto un duello con Margiotta, prova un tirocross mancino diretto sul secondo palo, deviato in corner da Sourzac. Al 19' Tiana pesca Rizzo di testa, ma il portiere nerazzurro blocca. Al 24' l'Imperia costruisce una buona azione centrale, con Bresciani che serve Carella: il sinistro del giocatore termina di poco a lato.

L'Alessandria continua a spingere e al 30' D'Iglio calcia dalla distanza, mandando però la sfera direttamente nel settore occupato dai tifosi nerazzurri. Dopo i cartellini gialli ad Anton e Puentes, al 39' è ancora D'Iglio a rendersi pericoloso su punizione dai 25 metri, con il pallone che scende leggermente in ritardo e sfiora la traversa. Un minuto più tardi è il capitano Benedetto, di testa, a mancare di poco il vantaggio. L'Imperia fatica a trovare continuità nella propria manovra, mentre i padroni di casa chiudono il primo tempo in avanti. Dopo un minuto di recupero, le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

In avvio di ripresa l'Alessandria sfiora subito il vantaggio. Al 47' Diagne percorre circa quaranta metri palla al piede, resiste anche al tentativo di Welbeck di fermarlo e si presenta davanti a Sourzac, ma il suo tiro termina a pochi centimetri dal palo. Due minuti più tardi i grigi ripartono in contropiede: Rizzo apre per Tiana, che calcia alto. Al 51' è invece l'Imperia a rendersi pericolosa, con Welbeck che sugli sviluppi di un corner impegna Anino, bravo a deviare il pallone sopra la traversa. La pressione dei padroni di casa, però, viene premiata al 53'.

È infatti il minuto del vantaggio dell'Alessandria. Rizzo entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa nerazzurra. Il pallone si impenna e diventa buono per Tiana, che si coordina e al volo insacca con un bel destro. L'Imperia prova a reagire al 56' con Margiotta, che conclude dalla sinistra senza trovare lo specchio della porta. Al 58' arriva il giallo per Guida, mentre al 65' l'Alessandria costruisce una nuova grande occasione: Lazzarini serve alla perfezione Diop, ma Sourzac si supera e neutralizza l'attaccante. I nerazzurri faticano a rispondere e al 72' il sinistro strozzato di Fofana è facile preda di Anino.

Quando sembra che l'Alessandria possa controllare senza particolari affanni, arriva il raddoppio. Al 76' i grigi segnano ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Alfiero, entrato da poco, lasciato libero in area piccola e pronto a insaccare di testa. L'Imperia, però, non si arrende e appena due minuti dopo accorcia le distanze. Margiotta serve Fofana, che si sistema il pallone e calcia: Anino respinge, ma proprio sugli sviluppi del successivo corner Fofana trova la deviazione vincente e firma il 2-1. La partita si riapre completamente e il finale regala emozioni.

All'87' l'Alessandria prova a congelare la partita mantenendo il possesso nella metà campo nerazzurra, con Morganti che conclude di poco a lato. Un minuto dopo è l'Imperia ad avere una grande occasione: Margiotta si ritrova sul piede il pallone del possibile pareggio, ma il suo tiro termina non lontano dal palo e Anino può controllare mentre la sfera si perde sul fondo. Al 93' arriva l'ultima, clamorosa opportunità per i nerazzurri: cross di Carella, la difesa respinge, Costantini raccoglie e calcia immediatamente, colpendo in pieno il palo.

L'Imperia sfiora così un incredibile 2-2 proprio allo scadere, ma l'Alessandria resiste e porta a casa tre punti importanti. Per i nerazzurri resta il rammarico per una partita affrontata a fasi alterne e per la reazione arrivata soltanto nel finale. La squadra di mister Lerda dovrà ora voltare pagina e concentrarsi sulla prossima sfida, in programma domenica sul campo del Lascaris. Una trasferta nella quale l'Imperia sarà chiamata a ritrovare continuità e concretezza dopo la battuta d'arresto maturata questa sera.