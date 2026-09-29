Calcio: Ospedaletti, l'Under 16 cala il pokerissimo. Perato show con una tripletta, Juniores ko con la Praese

Seconda vittoria consecutiva per l'Under 16 dell'Ospedaletti, che conferma l'ottimo avvio di stagione superando con un netto 6-2 l'Arenzano in trasferta. Una prestazione convincente per i ragazzi allenati da Ivan Miatto, capaci di mettere in mostra qualità e concretezza sotto porta. A prendersi la scena è stato soprattutto Perato, autore di una splendida tripletta e protagonista assoluto della sfida. A completare il tabellino dei marcatori orange sono arrivate le reti di Lanteri, Alioui R. e Bianco, per un successo che porta l'Ospedaletti a due vittorie nelle prime due gare disputate.

La gara di Arenzano ha visto gli orange affrontare l'impegno con personalità, riuscendo a trovare con continuità la via della rete. Oltre alla tripletta di Perato, infatti, sono arrivate altre tre marcature che hanno permesso all'Ospedaletti di costruire un margine importante e di gestire il match. Sei gol segnati e due subiti, un dato che fotografa una domenica particolarmente positiva per la formazione Under 16. Mister Miatto ha schierato Loffredo tra i pali, con Borella, Bordonaro, Martelli e Bianco a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo e in avanti spazio ad Alioui R., Piantoni, Tagliatini, Aschero, Guglielmi e Lanteri, mentre a disposizione c'erano Bonifacino, Alioui A., Alagna, Laabioua, Orlando, Abidi, Ragazzoni, Spano e Perato.

Meno fortunato, invece, l'appuntamento della Juniores regionale, che ha dovuto fare i conti con una sconfitta interna contro la Praese. Al "Ciccio Ozenda" gli ospiti si sono imposti con il punteggio di 4-2, lasciando agli orange il rammarico per una gara nella quale le reti di Griguolo e Colombi non sono state sufficienti per evitare lo stop. La squadra allenata da Giacomo Calvini ha comunque trovato per due volte la via del gol, ma non è riuscita a contenere la produzione offensiva della Praese, che ha chiuso l'incontro con quattro marcature.

Per la Juniores l'obiettivo sarà ora quello di voltare rapidamente pagina e ripartire dal lavoro quotidiano, cercando di trasformare le indicazioni emerse dalla sfida contro la Praese in elementi utili per i prossimi appuntamenti. In campo sono scesi Neli, Spaggiari, Gobbi, Zandonà, Terenzi, Coppola, Urciuoli, Cascone, Griguolo, Pafumi e Gullo. A disposizione di Calvini c'erano Gallo, Prezja, Lanteri N., Lanteri A., Magnani e Colombi, autore della seconda rete orange. Due risultati differenti, dunque, per il settore giovanile dell'Ospedaletti, ma anche la conferma di una Under 16 capace di partire con il piede giusto e di una Juniores chiamata a reagire già dalle prossime gare.

Juniores regionale

Ospedaletti - Praese 2-4

Marcatori: Griguolo, Colombi

Ospedaletti: 1 Neli, 2 Spaggiari, 3 Gobbi, 4 Zandonà, 5 Terenzi, 6 Coppola, 7 Urciuoli, 8 Cascone, 9 Griguolo, 10 Pafumi, 11 Gullo

A disposizione: 12 Gallo, 13 Prezja, 14 Lanteri N., 15 Lanteri A., 16 Magnani, 17 Colombi

Allenatore: Giacomo Calvini

Allievi Regionali Under16

Arenzano - Ospedaletti 2-6

Marcatori: Lanteri, Alioui R., Perato (3), Bianco

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Borella, 3 Bordonaro, 4 Martelli, 5 Bianco, 6 Piantoni, 7 Alioui R., 8 Tagliatini, 9 Aschero, 10 Guglielmi, 11 Lanteri,

A disposizione: 12 Bonifacino, 13 Alioui A., 14 Alagna, 15 Laabioua, 16 Orlando, 17 Abidi, 18 Ragazzoni, 19 Spano, 20 Perato

Allenatore: Ivan Miatto