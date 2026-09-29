Bocce: trofeo "Memorial Michele Gassarino", successo per S. Giacomo Imperia e Roverino Ventimiglia

Si è svolto nel fine settimana, organizzato dalla società S. Bartolomeo, il Trofeo "Memorial Michele Gassarino", manifestazione dedicata alle competizioni di bocce con terne maschili e coppie femminili. L'appuntamento ha richiamato sui campi un buon numero di giocatori e giocatrici, dando vita a due tornei caratterizzati da una partecipazione significativa e da diverse sfide combattute. Nel complesso sono stati 160 gli atleti impegnati nelle due competizioni, con 38 formazioni maschili e 23 coppie femminili. Una giornata che ha dunque confermato la vivacità del movimento boccistico del Ponente e la presenza di diverse società in grado di competere per i piazzamenti di vertice.

Nella competizione maschile, riservata alle categorie ABC-BBB e inferiori, sono scesi in campo 114 giocatori, suddivisi in 38 formazioni. Il successo finale è andato al S. Giacomo Imperia, protagonista con la terna composta da Danio, Berno e Amormino. Il terzetto imperiese ha disputato una finale autoritaria, riuscendo a imporsi con il punteggio di 13-5 sulla formazione della Vita Nova Savigliano. Per i piemontesi sono scesi in campo Abbà, Rinaudo e Tallone, che hanno comunque raggiunto un importante secondo posto al termine del torneo.

La finale ha quindi premiato la formazione imperiese, capace di mantenere il controllo della partita e di chiudere il confronto con un margine di otto punti. Danio, Berno e Amormino hanno così portato il Trofeo "Memorial Michele Gassarino" al S. Giacomo Imperia, completando nel modo migliore il percorso affrontato durante la competizione. Un risultato significativo per la società imperiese, arrivato al termine di una manifestazione che ha visto al via oltre un centinaio di giocatori nella prova maschile.

Molto netto anche il verdetto della gara femminile, alla quale hanno partecipato 46 giocatrici, per un totale di 23 coppie di categoria AA e inferiori. A conquistare il trofeo è stata la coppia della Roverino Ventimiglia composta da Greco e Petulicchio, protagonista di una finale senza storia. Le due giocatrici ventimigliesi hanno infatti superato con il punteggio di 13-2 il tandem dell'AB Genovese formato dalle sorelle Ferrera. Un successo netto che ha consentito alla Roverino di aggiungere un altro importante risultato al bilancio della manifestazione organizzata dalla S. Bartolomeo.

Sul terzo gradino del podio ha trovato posto un'altra coppia della Roverino Ventimiglia, quella formata da Bagalà e De Luca. La società ventimigliese ha quindi chiuso la competizione femminile con una doppia presenza sul podio, grazie al primo posto conquistato da Greco-Petulicchio e al terzo ottenuto da Bagalà-De Luca. Il Trofeo "Memorial Michele Gassarino" si è così concluso con i successi del S. Giacomo Imperia nella gara maschile e della Roverino Ventimiglia in quella femminile, al termine di un fine settimana dedicato allo sport delle bocce e nel ricordo di Michele Gassarino.