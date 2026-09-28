Scioperi ottobre 2026, si apre e si chiude con due 'generali': dalla scuola ai trasporti, tutte le date

(Adnkronos) - Due scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale, e tre date da segnare in rosso per la scuola: 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Questa la prima panoramica delle proteste in programma per il mese di ottobre che, dunque, si apre e si chiude con due scioperi nazionali generali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private, con alcune eccezioni.

Il primo sciopero generale, quello del 2 ottobre proclamato da Csle con l'adesione di Fi-si, riguarderà le ferrovie (ma 'solo' dalle 11 alle 14), agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell’ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici. Le richieste alla base dello sciopero, fa sapere la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, sono "abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non".

Lo sciopero generale del 30 ottobre, proclamato da Usi Cit per l'intera giornata, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, ed è stato proclamato contro la guerra e le spese militari. La scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, proclamato da Sisa per l'intera giornata. Al centro della protesta: salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione, e lavoro precario.

Capitolo trasporti. In calendario per il mese di ottobre c'è uno sciopero nazionale che interessa il trasporto aereo, quello in casa Easyjet proclamato per il 16 ottobre da Usb Lavoro Privato, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Più complessa la situazione del trasporto pubblico locale, che vede una lunga lista di proteste proclamate a livello territoriale un po' in tutto il Paese.

Si inizia il 3 ottobre a Genova con lo sciopero del Tpl locale (Amt) proclamato da Cub trasporti. Questi gli orari: per il trasporto urbano, da inizio servizio alle 5.30, dalle 9.30 alle 17.00 e dalle 21.00 a fine servizio; per l'extraurbano da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio; per la ferrovia Genova-Casella da inizio servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

L'8 ottobre la protesta si sposta in Sicilia con lo sciopero dei lavoratori di Fs Security dalle ore 6.00 alle ore 22.00. La mobilitazione, proclamata da Fast Confsal e Orsa Trasporti, non comporterà automaticamente il blocco della circolazione ferroviaria regionale, visto che interessa una specifica categoria di lavoratori. Cosa che invece potrebbe accadere con lo sciopero successivo, quello che dal 12 al 13 ottobre coinvolgerà i lavoratori di Rfi in Sicilia, indetto da Uiltrasporti dalle ore 21 del 12 alle ore 21 del 13 ottobre.

Il 9 ottobre sarà la giornata nera dei trasporti milanesi, Como e Monza della Brianza compresi. Due gli scioperi proclamati dai lavoratori di Atm Milano e Net, uno di Confial trasporti, l'altro da Ai Cobas, che rischiano di paralizzare la mobilità locale, dalla mattina alla fine del servizio. Il 10 ottobre sarà la volta di Firenze con lo sciopero dei dipendenti di Gest proclamato da Cobas Lavoro Privato per 24 ore, con fasce garantite 6.30-9.30 e 17.00-20.00. Per la Toscana, da segnare anche la data dello sciopero generale regionale proclamato da Cgil per l'intera giornata e per tutti i settori pubblici e privati con l'esclusione di scuola e trasporto aereo.

Il 12 ottobre è in programma sciopero del trasporto pubblico locale di Bari (Amtab) indetto da Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 15 al 16 ottobre si ferma il trasporto marittimo di Napoli e Salerno per lo sciopero dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dalle ore 00.00 del 15 alle ore 23.59 del 16 ottobre.

Il 15 ottobre tocca al trasporto pubblico locale di Foggia (Ataf) con la protesta indetta da Faisa Cisal e Filt Cgil dalle ore 00.00 alle ore 5.30, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio. Il 15 ottobre si ferma anche il trasporto merci su rotaia in Lombardia dalle ore 00.00 alle ore 23.59 per la protesta dei lavoratori Db Cargo Italia indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie. Infine, il 16 ottobre, a rischio i trasporti a Napoli (Eav) per la protesta proclamata da Confail Faisa dalle ore 19.30 alle ore 23.30.

Le altre proteste. Oltre a scuola e trasporti, ci sono anche altre categorie che saranno interessate dagli scioperi proclamati per il mese di ottobre. Tra questi, lo sciopero nazionale di magistrati togati e onorari, proclamato da Nuova Magistratura Onoraria, con l'astensione collettiva dalle attività giudiziarie dal 5 al 7 ottobre; il 12 ottobre, due gli scioperi nazionali indetti dai lavoratori di Wind Tre per l'intero turno, uno da Ugl, l'altro proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil; il 16 ottobre, sciopero nazionale di Vigili del Fuoco dalle ore 10.00 alle ore 14.00, proclamato da Fp Cgil.