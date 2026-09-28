Sanremo, i giovani della "Lenti e Bollenti" brillano nell'ultima tappa della Gravity Race (Foto)

Fine settimana da incorniciare per la squadra Lenti e Bollenti di Sanremo che è stata protagonista assoluta a Frabosa Soprana in occasione dell'ultima e decisiva tappa del Campionato Regionale Gravity Race.
"Sulle pendenze e tra le curve insidiose del tracciato piemontese, i giovani rider del team hanno dato prova di grande carattere, determinazione e velocità, conquistando ottimi piazzamenti di giornata e importanti trofei stagionali" - fa sapere il team di Lenti e Bollenti - "Il cronometro ha premiato l'impegno e la costanza dei ragazzi, che hanno saputo interpretare al meglio il percorso affrontando tratti tecnici e rilanci a tutta velocità".
"Grande prova di forza nella categoria Juniores con due atleti nelle primissime posizioni di giornata. Lorenzo Rao conquista il 3° posto agguantando un fantastico podio, seguito a brevissima distanza da Matteo Botto, che chiude con un solido 5° posto" - dice il team - "Una prestazione fondamentale per Botto, che grazie alta continuità di rendimento dimostrata durante tutto il circuito incorona la sua stagione con un prestigioso 3° posto nella classifica generale dei Campionato Regionale".
"Nella categoria Allieve Donne, splendida prestazione per Alice Leone, che conquista un meritato 2° posto, salendo sul secondo gradino del podio grazie a una discesa grintosa e pulita" - sottolinea - "Nella competitiva categoria Allievi Maschile, Romeo Fantino firma una prestazione di alto livello e centra la 10° posizione, entrando con merito nella top ten di giornata".
"Un finale di stagione da incorniciare con i risultati ottenuti nell'appuntamento di Frabosa Soprana e il bronzo generale conquistato da Matteo Botto nella categoria Juniores, la squadra Lenti e Bollenti chiude il campionato regionale a testa altissima" - afferma soddisfatto il team - "Il bilancio per il vivaio giovanile è ampiamente positivo, dimostrando che dietro al nome ironico si nasconde una realtà sportiva solida, competitiva e ricca di talenti pronti a dare battaglia anche nelle prossime stagioni su due ruote".