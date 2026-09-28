Calcio, Serie D: Sanremese, la posizione di mister Festa non sarebbe in discussione

E' stata una sconfitta beffarda quella subita ieri pomeriggio dalla Sanremese contro il Gozzano. I matuziani hanno tenuto le redini della partita in mano per la quasi totalità dei novanta minuti, venendo comunque sconfitti 2-1 dalla squadra allenata da Massimiliano Guidetti. A tale riguardo, nelle ultime ore sono circolati diversi rumor sulla posizione di mister Gianluca Festa.

Secondo quanto filtrato dagli uffici del Comunale, la posizione del tecnico non sarebbe a rischio, proprio per la prestazione offerta in casa dei rossoblu piemontesi. La Sanremese dopo cinque partite è al dodicesimo posto in classifica, con cinque punti, a sei lunghezze dalla vetta della graduatoria.