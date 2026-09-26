Sanremo, la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli all’aggiornamento Fipav con Daniele Santarelli: sette tecnici presenti ad Arenzano (Foto)

La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli di Sanremo all’aggiornamento FIPAV con Daniele Santarelli.

Un’importante occasione di crescita e alta formazione per lo staff tecnico della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, che domenica 20 settembre ha partecipato in massa al corso di aggiornamento FIPAV svolto ad Arenzano. L’evento, che ha richiamato oltre 300 allenatori provenienti da tutta la Liguria, ha visto salire in cattedra un docente d’eccezione: Daniele Santarelli, l’allenatore del momento nel panorama volley internazionale, fresco delle recenti e prestigiose vittorie in Volleyball Nations League (VNL) e ai Campionati Europei. Al centro della lezione un tema cruciale e tattico per il volley moderno: "La fase Break Point: dal giovanile alla seniores". Durante l'incontro, coach Santarelli ha condiviso metodologie, spunti analitici ed esperienze sul campo, mostrando come sviluppare e affinare la fase di contrattacco partendo dalle basi del settore giovanile fino ai massimi livelli della categoria Senior.

Per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli hanno preso parte all'evento sette figure chiave dello staff tecnico: Fabrizio Cane, Paolo Ciancarelli, Giorgio Lanteri, Alessandro Spataro, Salvatore Salerno, Anelio Vinai e Daniela Bordoli. Una presenza numerosa che testimonia la volontà della società sanremese di investire costantemente sulla qualità dell'insegnamento e sull’aggiornamento dei propri quadri tecnici, a diretto beneficio di tutti gli atleti e le atlete del vivaio. "Poter confrontarsi con un tecnico del calibro di Daniele Santarelli rappresenta una risorsa inestimabile" - fanno sapere dalla dirigenza della Mazzucchelli - "L'aggiornamento costante dei nostri allenatori è un pilastro fondamentale del nostro progetto sportivo: portare in palestra le metodologie più innovative ci permette di offrire ai nostri giovani un percorso formativo di primissimo livello".