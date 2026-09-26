Campionato Italiano Football Sala 2026, Paderni (Fifs): "Il titolo è del Ticinia Novara APS"

"Il titolo del Campionato Italiano Football Sala 2026 è del Ticinia Novara APS" - precisa il presidente federale Fifs-Federazione Italiana Football Sala Axel Gabriel Paderni.

"Ritengo doveroso intervenire in merito ad alcune notizie pubblicate nelle ultime ore relativamente alla fase finale del Campionato Italiano di Football Sala 2026, disputata a Lainate, e in particolare in merito alla denominazione e all’identità della squadra che ha conquistato il titolo nazionale" - sottolinea - "Ho appreso con grande sorpresa e profondo stupore della pubblicazione di un articolo nel quale la squadra Campione d’Italia 2026 viene indicata come 'Pro Seborga Ticinia Novara' e il successo viene presentato come il risultato di una collaborazione tra il Ticinia Novara e realtà riconducibili alla Federazione Calcistica del Principato di Seborga. Ritengo pertanto necessario, in qualità di Presidente della Federazione Italiana Football Sala, fornire una precisa e inequivocabile ricostruzione dei fatti".

"La squadra che ha partecipato al Campionato Italiano Football Sala 2026 e che ha conquistato il titolo nazionale è Ticinia Novara APS. È quindi il Ticinia Novara APS il Campione d’Italia Football Sala 2026" - evidenzia - "La fase finale del Campionato Italiano Football Sala 2026 si è disputata a Lainate e ha visto la partecipazione del Ticinia Novara APS, dell’AS Monaco Futsal, del Novara Calcio a 5 e delle due formazioni Academy FIFS. La competizione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala secondo le modalità previste dalla competizione federale e si è conclusa con la conquista del titolo da parte del Ticinia Novara APS. Non vi è quindi alcun dubbio, dal punto di vista federale, sull’identità della società alla quale deve essere attribuito il titolo nazionale 2026. Il Campionato Italiano Football Sala 2026 è stato vinto dal Ticinia Novara APS. È pertanto necessario chiarire anche l’utilizzo della denominazione 'Pro Seborga Ticinia Novara', comparsa in alcune pubblicazioni giornalistiche relative alla vittoria del titolo. Tale denominazione non corrisponde alla denominazione della società che ha partecipato al Campionato Italiano Football Sala 2026 e che risulta vincitrice della competizione federale. La società partecipante e Campione d’Italia 2026 è Ticinia Novara APS. La Federazione Italiana Football Sala non ha riconosciuto, nell’ambito del Campionato Italiano 2026, una società denominata 'Pro Seborga Ticinia Novara' quale formazione partecipante alla competizione".

"Ritengo inoltre doveroso precisare un aspetto di particolare importanza. Non esiste alcun accordo tra la Federazione Italiana Football Sala e la Federazione Calcistica del Principato di Seborga relativamente al Campionato Italiano Football Sala 2026 che abbia modificato la denominazione, l’identità o la titolarità sportiva del Ticinia Novara APS" - mette in risalto - "La FIFS non ha riconosciuto alcuna compartecipazione della Federazione Calcistica del Principato di Seborga al titolo italiano conquistato dal Ticinia Novara APS e non ha attribuito a tale Federazione alcuna titolarità sul Campionato Italiano 2026. Eventuali rapporti, collaborazioni, iniziative o accordi che soggetti terzi possano avere instaurato tra loro appartengono a una sfera distinta rispetto all’organizzazione e agli atti ufficiali della Federazione Italiana Football Sala. Tali eventuali rapporti non possono modificare la denominazione della società iscritta al Campionato Italiano FIFS, né possono modificare l’attribuzione del titolo nazionale. È quindi fondamentale distinguere eventuali collaborazioni esterne dalla competizione ufficiale organizzata dalla FIFS".

"Il Campionato Italiano Football Sala è una competizione federale e il titolo nazionale viene assegnato dalla Federazione alla società che risulta vincitrice della manifestazione. Nel 2026 questa società è Ticinia Novara APS. Non è quindi corretto presentare il titolo italiano FIFS 2026 come un titolo conquistato da una formazione denominata 'Pro Seborga Ticinia Novara', né come un titolo appartenente o riconducibile alla Federazione Calcistica del Principato di Seborga" - afferma - "Sono consapevole che nel corso del 2025 siano state diffuse comunicazioni pubbliche relative a collaborazioni tra il Ticinia Novara e realtà riconducibili al Pro Seborga. Tali circostanze, qualora riferite ad attività e iniziative svolte in precedenza, non modificano tuttavia la denominazione ufficiale della società che ha partecipato al Campionato Italiano FIFS 2026 e che ha conquistato il titolo nazionale. Non è quindi possibile utilizzare precedenti collaborazioni o denominazioni utilizzate in altri contesti per modificare l’identità della società risultante dalla competizione federale 2026. Il dato federale è chiaro e inequivocabile: Ticinia Novara Aps Campione d'Italia Football Sala 2026".

"Come Presidente Federale desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Ticinia Novara APS, ai suoi atleti, al tecnico, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito alla conquista del titolo italiano. Il risultato ottenuto sul campo merita di essere riconosciuto nella sua corretta dimensione sportiva e attribuito alla società che ha effettivamente partecipato alla competizione e conquistato il titolo" - dichiara - "Allo stesso modo, desidero ringraziare tutte le società che hanno preso parte alla fase finale del Campionato Italiano, e in particolare AS Monaco Futsal, Novara Calcio a 5 e le due formazioni Academy FIFS, nonché tutti gli atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e collaboratori che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione. Proprio per rispetto nei confronti di tutte le società partecipanti, degli atleti e della Federazione, ritengo indispensabile che i risultati delle competizioni ufficiali vengano rappresentati correttamente e che non vengano introdotte denominazioni o attribuzioni che non corrispondono agli atti federali. La FIFS rispetta il diritto di cronaca e il lavoro degli organi di informazione ma ritiene altrettanto importante che le informazioni relative alle proprie competizioni, alle società partecipanti e ai titoli nazionali siano corrette, verificabili e coerenti con la realtà federale".

"Alla luce di quanto sopra, invito pertanto gli organi di informazione che hanno pubblicato la denominazione 'Pro Seborga Ticinia Novara' in riferimento al Campionato Italiano Football Sala 2026 a procedere con una puntuale rettifica, indicando correttamente la società vincitrice come Ticinia Novara APS" - sottolinea - "Chiedo inoltre che venga evitata qualsiasi formulazione che possa far ritenere che la Federazione Italiana Football Sala abbia riconosciuto un accordo con la Federazione Calcistica del Principato di Seborga relativamente al Campionato Italiano 2026 o che il titolo nazionale FIFS sia stato conquistato da una società diversa dal Ticinia Novara APS. Questa precisazione non nasce dalla volontà di alimentare polemiche personali o istituzionali ma dalla necessità di tutelare la correttezza delle informazioni relative a una competizione ufficiale della Federazione Italiana Football Sala e, soprattutto, di rispettare il risultato sportivo conseguito dagli atleti e dalla società vincitrice".

"In qualità di Presidente Federale, ritengo mio preciso dovere tutelare la corretta rappresentazione delle competizioni organizzate dalla FIFS, delle società partecipanti e dei titoli nazionali assegnati dalla Federazione. Per questo motivo ribadisco con assoluta chiarezza: il Campionato Italiano Football Sala 2026 è stato vinto dal Ticinia Novara APS" - chiarisce - "Il Campione d’Italia FIFS 2026 è Ticinia Novara APS. Non esiste alcun riconoscimento federale che attribuisca il titolo 2026 a una formazione denominata 'Pro Seborga Ticinia Novara' o alla Federazione Calcistica del Principato di Seborga. A nome della Federazione Italiana Football Sala rinnovo quindi le congratulazioni al Ticinia Novara APS per la conquista del titolo italiano 2026 e ringrazio tutte le società, gli atleti, i tecnici, gli arbitri, i dirigenti e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione della fase finale del Campionato Italiano".