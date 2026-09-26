Come ottenere backlink di qualità: cosa serve per farsi citare

In una redazione del Ponente i testi che arrivano per email si somigliano. Un hotel si presenta come il riferimento della costa. Un’azienda floricola scrive di eccellenza. Uno studio elenca i servizi, senza una data e senza il comune nella prima frase. Quasi nessuno di questi testi diventa un articolo. Manca un cambiamento che si possa verificare.

Chi li manda vuole capire come ottenere backlink di qualità: un collegamento da una testata pertinente, nel corpo di un articolo, verso una pagina aggiornata. Non si ottiene spedendo lo stesso testo a tutte le caselle nello stesso pomeriggio.

Un link su un sito che non parla di quel mestiere, e nemmeno di quel territorio, non rende un’attività più credibile. Resta un rimando senza motivo.

Cosa sono i backlink

Un backlink è un collegamento in entrata. Su un altro sito compare un link che porta a una pagina. Chi legge può cliccarlo e arrivare lì. I motori di ricerca registrano anche quel passaggio: qualcuno ha ritenuto utile indicare quell’indirizzo.

I collegamenti non valgono tutti allo stesso modo. Un link nel corpo di un articolo, accanto alla frase che lo motiva, è una cosa. Un link in calce, staccato dal ragionamento, è un’altra. Un link pagato e presentato come pubblicità è un’altra cosa. Se la testata lavora in modo chiaro, la differenza si vede dal pezzo, non da una sigla.

In italiano convivono parole più dirette: citazione, articolo ospite, articolo sponsorizzato, pubblicità redazionale. Il backlink è soltanto il collegamento. Il peso sta nel testo che lo contiene.

Perché i backlink possono aiutare la visibilità online

Una pagina curata risponde a chi è già sul sito. Farsi trovare è più faticoso quando hotel, vivai e studi si somigliano. Una citazione su una testata già letta mette la pagina in un altro contesto. Da sola non cambia la posizione nei risultati.

Chi assicura che un certo numero di backlink porti in prima pagina vende una certezza che i motori non danno. Contano il testo, la corrispondenza con la ricerca, la reputazione di chi cita e il tempo. Due pezzi giusti, su testate che trattano davvero quell’argomento, pesano più di una fila di link su siti che cambiano tema ogni mese.

Per molte attività del Ponente, da Sanremo verso l’interno, il lettore utile è vicino. Una citazione su una testata che in zona non apre nessuno aggiunge poco, se non aggiunge un fatto. Servono un sito che risponda e una fonte affidabile che lo citi.

Come ottenere backlink di qualità, partendo da un fatto

Ottenere un collegamento che regga non è riempire un foglio di nomi di siti. È allineare tre cose: un fatto, una testata e un testo che su quella testata non stoni con gli altri articoli.

Un contenuto che altri possono riprendere

Si comincia dal proprio sito. Sede, attività, da quando si lavora, e almeno un elemento controllabile. Se la pagina non viene toccata da mesi, il collegamento esterno accompagna il lettore verso una smentita.

Poi serve materiale che una redazione possa riprendere senza riscriverlo da zero. Non lo slogan. Una nota di metodo, un confronto, un limite detto in chiaro. Un frantoio che spiega come ha spostato la raccolta, e dice anche dove il calendario non regge in un’annata secca, ha un testo citabile. «Il meglio della Riviera» non lo è.

Una notizia, non una presentazione

La digital PR, in breve, è il lavoro per portare una notizia alle redazioni che quel tema già seguono. La notizia sta in poche indicazioni: che cosa è cambiato, dove, da quando, chi è coinvolto. L’avvio di stagione non è una notizia. Lo è un orario che prima non c’era, un servizio nuovo, un numero che si può ricontrollare.

Una testata di provincia e una testata nazionale non cercano lo stesso pezzo. Per molte attività del Ponente il primo lettore abita in zona. Un comunicato uguale, mandato a un indirizzario lungo, senza il luogo nella prima riga, viene chiuso in fretta.

Nel messaggio bastano il comune, la data del cambiamento e il motivo per cui dovrebbe importare a chi legge quella testata.

Articolo ospite e menzione non richiesta

Il guest post, l’articolo ospite, è un pezzo preparato per un altro sito. Funziona quando spiega un metodo o un problema, e quando la testata si occupa di quell’ambito. Non funziona se la pagina di presentazione è spostata altrove.

Esiste anche la menzione che nessuno ha chiesto. Capita quando un dato è leggibile e qualcun altro lo usa, con la fonte indicata.

Chi deve guardare testate italiane fuori dalla propria zona, e confrontare argomenti e condizioni senza scrivere subito a ogni redazione, può usare SEOLinkBuildings Italia come punto di partenza. Quella rassegna non sceglie la testata. Si capisce se un sito è adatto solo leggendo gli articoli che ha già pubblicato.

Associazioni e pagine di riferimento

Associazioni di categoria, consorzi e portali di mestiere a volte raccolgono schede o strumenti. Ha senso comparire lì se il materiale è uno strumento, non una scheda commerciale. La richiesta sta in una frase: perché quel link serve a chi consulta la pagina.

Come riconoscere un backlink di qualità

Un backlink di qualità è un collegamento pertinente, letto da persone vere, inserito nel corpo di un articolo. Tra gli indici di terze parti ci sono lo ZA di SEOZoom, il Domain Rating e la Domain Authority. Non sono fattori ufficiali di Google. Dicono, in modo indiretto, quanto un sito viene citato altrove. Non dicono se i pezzi sono letti, se il tema coincide e se il link starà nella frase giusta o in un angolo.

Prima del numero conta il contesto. Il sito parla di un mestiere o di un territorio, oppure pubblica di tutto? Il link è vicino al fatto che lo giustifica? La pagina di arrivo mantiene quello che il testo promette? Se una risposta manca, il collegamento resta debole anche con un indice alto. La qualità si vede dagli articoli recenti, non da una scheda riassuntiva.

Come fare link building: quali strategie utilizzare

Fare link building, per un’attività, è scegliere una strada e portarla fino in fondo, non avviare tutte le strade insieme. Una nota pratica sul mestiere lo definisce così: «Il link building è il lavoro di ottenere o piazzare collegamenti da altri siti verso il proprio.» - Seolinkbuildings

Nella tabella non ci sono prezzi. Un articolo deciso dalla redazione non ha un listino: o il fatto c’è, o il pezzo non esce.

Strategia Difficoltà Cosa può uscire Tempo di lavoro Ha senso quando Pagine chiare sul proprio sito Bassa, se il sito è aggiornato Rispondono a chi cerca e, da sole, portano pochi collegamenti Qualche giorno Sempre, prima di scrivere a qualcuno Nota a una redazione Bassa, se il fatto c’è Un articolo, se luogo e novità si capiscono subito Circa una settimana C’è un cambiamento con una data Articolo ospite Alta Un testo firmato su un’altra testata Più settimane Si spiega un metodo, non un prodotto Articolo sponsorizzato Bassa, se si paga Uno spazio a pagamento, da indicare come tale Dipende dalla testata Serve una data e lo si dice ai lettori Dato che altri possono riprendere Media Citazioni non richieste, se la fonte è chiara Qualche settimana Il numero si può ricontrollare

Gli errori più comuni nella link building

Un prezzo basso non compensa un collegamento comprato senza aver aperto il sito. Ripetere «miglior hotel della costa» come testo del link trasforma la citazione in uno slogan: meglio il nome dell’attività. Fermarsi a DR, DA o ZA, mandare un testo senza un fatto, o concentrare molti link uguali nello stesso periodo producono un’operazione, non una serie di citazioni.

Errore Problema Approccio migliore Link comprati a caso Il sito che cita non ha nulla a che vedere con l’attività Scegliere la testata per chi la legge Stesso testo del link ovunque Sembra uno slogan ripetuto Nome dell’attività o una frase descrittiva Solo il punteggio del sito Non dice se il pezzo viene letto Leggere cinque articoli recenti Contenuto senza un fatto La redazione lo scarta, oppure non serve Un dato o un cambiamento verificabile Tanti link uguali, insieme Sembra un’operazione, non una citazione Pochi collegamenti, in tempi e contesti diversi Solo siti dello stesso tipo Il nome compare sempre nello stesso angolo Alternare testata locale, sito di mestiere e pagina di riferimento

Come valutare un sito prima di pubblicare un articolo

Prima di proporre un pezzo, si leggono cinque articoli recenti. Il traffico, quando si riesce a stimarlo, dice se qualcuno arriva, non se è il lettore giusto. Una testata con un pubblico piccolo e preciso può essere più utile di un sito grande fuori tema.

Fattore Cosa controllare Perché conta Tema Gli articoli recenti parlano dell’ambito giusto Un sito che pubblica di tutto non è un contesto Lettori Si capisce chi legge: un territorio o un mestiere Senza un pubblico il collegamento non porta persone Redazione Firme, date, fonti, correzioni Un testo senza nome è difficile da prendere sul serio Storia Lo stesso argomento torna nel tempo Un sito che cambia tema ogni stagione perde il filo Punto del link Nel corpo, accanto al fatto In fondo, staccato, il lettore non lo collega al pezzo Indicizzazione L’articolo compare cercando il titolo Una pagina assente dalla ricerca non viene letta





Lista di controllo

Se manca una risposta, è presto per scrivere.

La pagina di arrivo è aggiornata: sede, attività, tempi.

C’è un cambiamento con una data, non solo una descrizione dell’azienda.

La testata parla di quel tema, e lo fa da mesi.

Sono stati letti articoli recenti, non solo una scheda con un punteggio.

Il link, se uscirà, starà nel testo e non in un blocco staccato.

Se il pezzo è pagato, sarà indicato come pubblicità.

Il testo del link non è uno slogan identico agli altri.

Qualcuno che non ha scritto il testo lo ha letto ad alta voce.

Domande frequenti

Come ottenere backlink di qualità se l’attività è piccola?

Si parte da un fatto che si può ricontrollare e da una o due testate che quel pubblico già legge. Non serve un elenco nazionale. La pagina deve essere chiara e la citazione, se arriva, deve stare nel punto giusto.

Come fare link building senza un ufficio stampa?

Con un cambiamento datato e una testata sola, scelta perché i suoi articoli recenti parlano di quel tema. Il messaggio resta corto: luogo, data, che cosa è diverso.

Un articolo sponsorizzato è un backlink di qualità?

No, non allo stesso modo. È uno spazio pagato. Può portare lettori, se la testata è quella giusta e se si vede che è pubblicità. Non va confuso con un articolo deciso dalla redazione.

Il guest post serve sempre?

No. Serve quando c’è qualcosa da spiegare che su quella testata manca. Se il testo potesse stare su qualsiasi sito, non è un articolo ospite. È un volantino.

Dofollow e nofollow cambiano le cose?

Sono indicazioni tecniche, non una garanzia di posizione. Non esiste un’etichetta dofollow a parte. Un link normale, spesso chiamato così, può essere preso in considerazione dai motori. Nofollow segnala che non va trattato come una raccomandazione. Sui link a pagamento si usa spesso “sponsored”; nei commenti e nei forum, “ugc”, cioè contenuti degli utenti. Per chi legge conta se il pezzo è utile e se il link è nel punto giusto.

Quanti backlink servono?

Non c’è un numero fisso. Un collegamento da una testata letta, sul tema giusto, può bastare per un pubblico preciso. Una serie di collegamenti irrilevanti, no. Un pacchetto che promette una quantità già decisa vende un numero, non un motivo per essere citati.

Per chi deve decidere questa settimana

Per chi ha un’attività e un sito, la sequenza resta corta. Un fatto che si può ricontrollare. Una testata che può pubblicare quel fatto. Un testo che regge anche se si toglie il nome dell’azienda da metà delle frasi. Il collegamento, se arriva, sta nel discorso.

Punteggi e liste vengono dopo. Servono a scartare i siti che non si leggerebbero nemmeno per lavoro.

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