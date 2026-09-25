Pallamano Ventimiglia, riparte la squadra Senior: esordio francese per la Riviera dei Fiori

La nuova stagione della Pallamano Ventimiglia Senior è pronta a prendere il via con una novità importante. La squadra, infatti, sarà quest'anno inserita nel progetto Riviera dei Fiori 1, nato dal raggruppamento con le altre due realtà del Ponente ligure, ABC Bordighera e Imperia. Un'unione che punta a rafforzare il movimento della pallamano sul territorio e che segna, soprattutto, la rinascita di una formazione senior che negli ultimi anni aveva interrotto la propria attività. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per domani alle 19, quando la squadra scenderà in campo alla Tensostruttura Palaroya di Roverino per l'esordio nel campionato départemental francese.

A raccontare con emozione questo nuovo capitolo è la presidente Paola Nanni, che sottolinea il valore sportivo e umano del progetto. "Una bella emozione annunciare la ripresa dell'attività della squadra Senior, con l'innesto di alcuni giocatori dell'ABC Bordighera, in pieno spirito sportivo e collaborativo tra le due Società". Un percorso che riporta sul parquet diversi giocatori che hanno già vestito la maglia della società ventimigliese e che, nel corso degli anni, hanno seguito strade differenti, accumulando esperienze anche in altre formazioni. Ora, però, il richiamo della pallamano e della propria città ha contribuito a riunire il gruppo.

"Non ci sono molte parole da dire, sicuramente parlerà il campo", aggiunge la presidente, presentando l'appuntamento di sabato. L'obiettivo è far rinascere una compagine che ha rappresentato per anni una realtà importante dello sport ventimigliese, riportando entusiasmo tra giocatori, società e tifosi. La nuova formazione potrà contare anche sull'esperienza maturata dai ragazzi che hanno proseguito l'attività agonistica in altre squadre. Un mix che dovrà trovare sul campo la propria identità, a partire dal debutto casalingo alla Tensostruttura Palaroya.

Attorno alla rinascita della squadra si è sviluppato nel frattempo un movimento che coinvolge sponsor e nuovi partner, il cui contributo verrà presentato nei prossimi appuntamenti. Tra le collaborazioni viene evidenziata anche quella con il giovane fotografo ufficiale Samuel Gentile, dello studio "IMPERIUM PHOTOS", che seguirà la squadra durante la stagione e racconterà attraverso i suoi scatti i momenti più significativi delle partite. Un ulteriore tassello di un progetto che punta a riportare attenzione e partecipazione intorno alla formazione Senior.

La presidente Nanni guarda infine anche alle categorie inferiori, alle quali la nuova squadra potrà rappresentare un punto di riferimento. "Sicuramente i nostri LEONI sapranno ancora entusiasmarci e sono altrettanto sicura che la loro tenacia sarà un faro per i ragazzi delle categorie inferiori, che inizieranno a breve i propri campionati". L'appuntamento è quindi a Roverino, con la Riviera dei Fiori 1 pronta a tornare protagonista sul parquet.