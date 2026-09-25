Sanremo: 'Musica nelle Chiese', doppio appuntamento alla Madonna della Costa e Coldirodi con l'Orchestra Sinfonica

La grande musica torna a incontrare alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio sanremese. Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, alle 21, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà protagonista di due nuovi appuntamenti della rassegna "Musica nelle Chiese", iniziativa che porta il repertorio classico all'interno di chiese e santuari di particolare valore storico, artistico e spirituale. Il primo concerto è in programma giovedì 1° ottobre al Santuario di Nostra Signora Assunta della Costa, mentre il secondo si terrà venerdì 2 ottobre nella Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi. Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Il programma sarà lo stesso per le due serate e proporrà le musiche di Luigi Boccherini e Franz Joseph Haydn, due grandi compositori del Settecento europeo. Ad aprire il concerto sarà il Concerto n. 7 in sol maggiore per violoncello e orchestra, G 480, di Boccherini, nel quale sarà protagonista al violoncello Milo Ferrazzini. Un brano che permetterà di valorizzare il dialogo tra lo strumento solista e l'ensemble orchestrale, all'interno di un programma pensato per mettere in relazione la qualità dell'esecuzione musicale con l'atmosfera raccolta dei luoghi scelti per la rassegna.

La seconda parte della serata sarà invece dedicata a Franz Joseph Haydn, con l'esecuzione della Sinfonia n. 102 in si bemolle maggiore Hob. I:102, la nona delle celebri Sinfonie di Londra. Un'opera che rappresenta uno dei momenti più importanti della produzione sinfonica del compositore austriaco e che completerà il programma insieme al Concerto di Boccherini. Sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo salirà il maestro Damiano Tognetti, chiamato a dirigere entrambe le serate.

Il primo appuntamento sarà quindi giovedì 1° ottobre alle 21.00 al Santuario di Nostra Signora Assunta della Costa, uno dei luoghi simbolo della città di Sanremo e particolarmente legato alla storia e alla tradizione cittadina. La rassegna "Musica nelle Chiese" propone ancora una volta l'incontro tra patrimonio musicale, artistico e spirituale, trasformando gli spazi sacri del territorio in luoghi di ascolto e di condivisione della musica.

Il giorno successivo, venerdì 2 ottobre alle 21.00, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo si sposterà invece a Coldirodi, nella storica Chiesa di San Sebastiano. Anche in questo caso il pubblico potrà assistere gratuitamente al concerto e ascoltare lo stesso programma dedicato a Boccherini e Haydn. Un doppio appuntamento che consente così di avvicinare la musica classica a un pubblico più ampio, valorizzando contemporaneamente luoghi di particolare suggestione del territorio sanremese.

La formula della rassegna punta infatti a creare un legame sempre più stretto tra l'attività dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e il patrimonio culturale della città e delle sue frazioni. Due serate, due luoghi e un unico programma musicale, con la possibilità per il pubblico di vivere l'esperienza del concerto in contesti diversi da quelli tradizionalmente dedicati agli spettacoli.

Gli appuntamenti sono dunque fissati per giovedì 1° ottobre alle 21.00 al Santuario N.S. Assunta della Costa e per venerdì 2 ottobre alle 21.00 nella Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi. Al violoncello ci sarà Milo Ferrazzini, mentre la direzione sarà affidata a Damiano Tognetti. L'ingresso è gratuito per entrambe le serate.