Sicurezza, il PD di Ventimiglia attacca: "Gli slogan non bastano, servono risposte concrete"

"Tolleranza zero" e "Ventimiglia torna sicura" erano gli slogan con cui la Lega e il sindaco Flavio Di Muro hanno affrontato l'ultima campagna elettorale, conquistando la guida della città. A tornare sul tema della sicurezza è oggi il circolo PD di Ventimiglia, attraverso una nota firmata dal segretario Antonio Stivala e dai consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi. Per i Dem, però, a distanza di tempo il problema non sarebbe stato risolto. "Le elezioni le hanno vinte, ma il problema della sicurezza non è stato risolto", sottolineano.

Secondo il Partito Democratico, la complessità del tema non può essere affrontata attraverso slogan elettorali o interventi considerati come semplici "tampone". Nel mirino del PD finisce quindi l'impostazione adottata dall'amministrazione comunale sul fronte della sicurezza, pur senza mettere in discussione il lavoro quotidiano svolto dalle forze dell'ordine. "Le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro prezioso, che va riconosciuto e ringraziato. Ma non può bastare", affermano Stivala, Nesci e Leuzzi.

Il punto, secondo i rappresentanti del PD, riguarda soprattutto il ruolo che dovrebbe assumere l'amministrazione comunale. La sicurezza, viene ribadito, non può diventare una responsabilità affidata ai singoli cittadini, chiamati a fronteggiare quotidianamente situazioni di disagio o di difficoltà. "La sicurezza non può essere lasciata nelle mani dei singoli cittadini. È un problema di cui l’amministrazione deve farsi carico", scrivono i Dem, chiedendo un cambio di passo nella gestione del tema.

Per il circolo PD di Ventimiglia sarebbe quindi necessario mettere in campo una strategia strutturata, seria e continuativa, superando quella che viene definita una politica fatta di annunci. "Con gli slogan da campagna elettorale e gli interventi tampone non si risolvono problemi complessi", ribadiscono Stivala, Nesci e Leuzzi. L'obiettivo, secondo il Partito Democratico, dovrebbe essere quello di affrontare il problema della sicurezza con una programmazione costante e con interventi capaci di incidere sulle criticità del territorio.

Nel comunicato viene posto l'accento anche sulle conseguenze che, secondo il PD, ricadrebbero direttamente sulla popolazione. A pagare il prezzo di questa situazione sarebbero soprattutto residenti e commercianti, chiamati a convivere con problemi che, a giudizio dei Dem, attendono ancora risposte concrete. Una situazione che riguarderebbe in modo particolare alcune zone della città, dove le richieste di intervento e di maggiore attenzione da parte delle istituzioni si fanno sentire con maggiore insistenza.

Tra le aree citate dal Partito Democratico ci sono le Gianchette, quartiere indicato come uno dei luoghi nei quali residenti e commercianti chiederebbero quotidianamente maggiore attenzione. "A pagarne le conseguenze di questo modo di fare politica sono soprattutto i residenti e i commercianti, in particolare quelli dei quartieri come le Gianchette, che ogni giorno chiedono risposte concrete", concludono Stivala, Nesci e Leuzzi. Una presa di posizione che riporta dunque al centro del confronto politico cittadino il tema della sicurezza e delle strategie da mettere in campo per affrontarlo.