Occhiuto “Un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del Centrodestra è Meloni”

ROMA (ITALPRESS) - "Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero: uno sbilanciamento a destra, inseguendo i i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicesegretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci.

"Noto una tentazione diffusa di rincorrere Vannacci. Ma lo reputo un errore strategico. Lui prova a costruire un partito simile all'Afd tedesco. I voti che raccoglierà parlando alla pancia degli elettori sono inutili. I populisti enfatizzano i problemi, additano il colpevole ma non sono capaci di individuare soluzioni. Il centrodestra non ha bisogno di Vannacci. Ha una risorsa fondamentale per vincere: Giorgia Meloni. In campagna elettorale è formidabile" ha proseguito Occhiuto che poi parla di legge elettorale: "La riforma elettorale, che spero venga approvata presto perchè il Parlamento deve lavorare su provvedimenti più sentiti dai cittadini, è stata formulata nell'interesse dell'Italia, per garantire stabilità e un governo certo".

Su Marina Berlusconi: "Sono probabilmente uno dei dirigenti che parla di meno con Marina Berlusconi. La considero un riferimento culturale importante, la custode dello spirito liberale e innovatore di suo padre. Per questo guardo con un certo fastidio a chi la tira per la giacca, come se toccasse a lei costruire il futuro di FI: quello è un compito nostro, della politica. Il modo migliore di esaltare il nome di Berlusconi è attualizzarne la lezione, non scaricare addosso ai figli responsabilità che non hanno chiesto. A Tajani va riconosciuto il merito di aver guidato con saggezza FI nel delicato passaggio seguito alla scomparsa di Berlusconi. Lecito però è domandarsi: il partito ha ancora la carica liberale e innovatrice che aveva?. La mia risposta? Credo che possa ritrovarla se non si chiude. E io cerco di offrire il mio contributo alla discussione. Non per insidiare il segretario, per aiutarlo. Un partito che discute i temi è vivo. Se parla solo di equilibri o congressi è morto. I temi che propongo? Due molto concreti: abolizione del bollo auto per tutti e no tax area per gli under 30 o 35 anni. Il governo ha fatto tanto a livello fiscale. Ma tanti elettori non lo ricordano. Facciamo nostra la lezione di Berlusconi: dare messaggi chiari. Nell'ultimo anno di legislatura è ancor più vitale".

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