CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, domenica 30 agosto 2026

In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- OCEANIA – ore 16.30 - 19.30 - 21.40 – di Thomas Kail con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen – Azione/Avventura/Commedia – “Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata di dieci anni fa, Vaiana risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio pieno di insidie per riportare la prosperità al suo popolo...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE DOG STARS – ore 16.45 - 21.30 – di Ridley Scott - con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney – Azione/Avventura/Drammatico – “Il mondo è stato falcidiato da una micidiale influenza e la civiltà è collassata. Ora resistono solo piccoli gruppi di sopravvissuti o feroci branchi nichilisti. Hig era un meccanico, con una moglie incinta che il virus gli ha portato via. Rimasto solo con il cane Jasper, ha trovato modo di fare squadra con il disincantato survivalista Bangley, un ex marine deciso a difendere il suo territorio ossia un deposito aereo. Hig sa pilotare un piccolo Cessna, che usa per sorvegliare il loro rifugio, ma dalla radio del velivolo ha ascoltato un messaggio proveniente da Grand Junction, abbastanza vicina da essere raggiunta in volo, però rimanendo senza il carburante per il ritorno. Sarà un fatto tragico a spronare Hig a sfidare la sorte e dirigersi verso una comunità dove spera di ritrovare la speranza. Lungo il tragitto incrocerà la tenuta di un altro uomo ferocemente difensivo e di sua figlia, che aveva studiato medicina prima della fine del mondo, durante la quale ha perso il giovane marito...”

Voto della critica: ***

- TERMINATOR 2 (1991) – ore 18.45 – di James Cameron - con Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton, Robert Patrick, Earl Boen - Fantascienza – “Nel 2029 infuria la guerra tra umani e robot, in un panorama apocalittico devastato dalla guerra nucleare scoppiata negli anni '90. Le speranze dell'umanità sono legate a John Connor, leader della resistenza. Dopo il tentativo fallito nel 1984 di eliminare Sarah Connor, madre di John, le macchine inviano indietro nel tempo, nel 1991, un nuovo Terminator evoluto, il T-1000, per uccidere il ragazzo. Ma John stesso ha mandato nel passato anche un Terminator riprogrammato per proteggerlo da questa eventualità...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ODISSEA – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 16.30 - - 19.00 - 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONE NIGHT ONLY – ore 16.45 - 21.30 – di Will Gluck - con Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke (II), Julia Fox, Molly Ringwald - Commedia – “Allie e Owen, due sconosciuti affamati d'amore, s'incontrano in una New York leggermente romanzata nell'unica notte in cui ai single è permesso fare sesso...”

Voto della critica: ***

- HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – ore 18.45 – di Chris Columbus - con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Richard Harris, Ian Hart - Fantastico - "Harry Potter è un ragazzino che sta per compiere undici anni e che ha vissuto per tutta la vita nel sottoscala degli zii. Proprio alla viglia del suo compleanno incomincia a ricevere strane lettere che però proprio gli zii gli tengono nascoste. Ma grazie al gigante Hagrid Harry scoprirà di essere figlio di maghi (morti in uno scontro con un altro mago, Voldemort) e che deve quindi andare a studiare alla scuola di Hogwarts per imparare ad usare i suoi poteri…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- COUTURE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Alice Winocour - con Angelina Jolie, Anyier Anei, Louis Garrel, Ella Rumpf, Vincent Lindon - Drammatico – “Angelina Jolie è Maxine Walker, regista americana neodivorziata, proveniente dal cinema di genere e alle prese per la prima volta con un lavoro per il settore della moda, ma anche con un'inaspettata diagnosi medica che la costringe a riconsiderare ogni scelta; Anyier Anei è Ada, una giovanissima modella nata in Sud Sudan e cresciuta in Kenia, scappata dalla guerra, che si ritrova a Parigi di nascosto dal padre, senza aver mai camminato sui tacchi, per l'occasione che potrebbe cambiarla la vita; Ella Rumpf, infine, è Angèle, truccatrice esperta, sempre di corsa tra un set fotografico e l'altro, col sogno di pubblicare un giorno le cose che scrive nel pochissimo tempo libero...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA VENDETTA PERFETTA – ore 18.30 - 21.00 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul, Nina Dobrev, Teresa Palmer - Azione/Thriller – “Manko Kapac è il proprietario di un nightclub indeciso se lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama. Quando due figure armate e mascherate lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli della droga, si presenta un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un'opzione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TONY - DIARIO DI UN GIOVANE CUOCO – ore 18.45 – di Matt Johnson - con Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodall, Emilia Jones, Stavros Halkias - Biografico/Commedia/Drammatico – “1975. Tony è uno studente diciannovenne iscritto al Vassar College che sogna di diventare uno scrittore e concorre per una borsa di studio che finanzi lo sviluppo di un suo primo, ipotetico romanzo. È convinto di avere in tasca quella borsa grazie alla sua parlantina, e ci tiene soprattutto a convincere sua madre di non essere il cialtrone che lei crede. È anche innamorato di una compagna di scuola, Nancy, e per farsi bello con lei le assicura di avere già vinto quel riconoscimento. Quando scopre che invece è andato a un'altra studentessa decide di partire per Provincetown, la cittadina balneare di Cape Cod dove Nancy si è trasferita per l'estate, convinto di poterla conquistare. A Provincetown Tony trova lavoro come lavapiatti presso un fast food di pesce capitanato da Ciro, un individuo latinoamericano bizzarro ma generoso, e popolato da uno staff sui generis fra cui spicca Sal, tanto carismatico quanto collerico e ingestibile. Sarà questa la sua improbabile introduzione al mondo dell'alta cucina che lo renderà celebre nel mondo...”

Voto della critica: ***

- INSIDIOUS: FUORI DALL’ALTROVE – ore 21.30 – di Jacob Chase - con Lin Shaye, Amelia Eve, Brandon Perea, Sam Spruell, Maisie Richardson-Sellers - Horror/Thriller – “Dopo aver assistito al suicidio della madre, Gemma è rimasta traumatizzata, continuando a sognare incubi ricorrenti legati a quell'evento. Nonostante questo, ha saputo crescere la figlia Maya e condurre una vita apparentemente normale, dividendosi tra la professione di igienista dentale e l'impegno di madre. A 27 anni di distanza da quella tragedia, però, Gemma comincia a soffrire di allucinazioni inquietanti, che sembrano in qualche modo correlate a un trio di misteriosi anziani che si aggira per il quartiere. Quello che sembrava un trauma ormai confinato al passato torna così a manifestarsi con una forza sempre maggiore, mettendo in discussione la percezione della realtà e il fragile equilibrio familiare costruito da Gemma...”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- THE DOG STARS – ore 17.00 - 21.00 – di Ridley Scott - con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney – Azione/Avventura/Drammatico – “Il mondo è stato falcidiato da una micidiale influenza e la civiltà è collassata. Ora resistono solo piccoli gruppi di sopravvissuti o feroci branchi nichilisti. Hig era un meccanico, con una moglie incinta che il virus gli ha portato via. Rimasto solo con il cane Jasper, ha trovato modo di fare squadra con il disincantato survivalista Bangley, un ex marine deciso a difendere il suo territorio ossia un deposito aereo. Hig sa pilotare un piccolo Cessna, che usa per sorvegliare il loro rifugio, ma dalla radio del velivolo ha ascoltato un messaggio proveniente da Grand Junction, abbastanza vicina da essere raggiunta in volo, però rimanendo senza il carburante per il ritorno. Sarà un fatto tragico a spronare Hig a sfidare la sorte e dirigersi verso una comunità dove spera di ritrovare la speranza. Lungo il tragitto incrocerà la tenuta di un altro uomo ferocemente difensivo e di sua figlia, che aveva studiato medicina prima della fine del mondo, durante la quale ha perso il giovane marito...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- OCEANIA – ore 16.30 – di Thomas Kail con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen – Azione/Avventura/Commedia – “Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata di dieci anni fa, Vaiana risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio pieno di insidie per riportare la prosperità al suo popolo...”

Voto della critica: ***

- LA VENDETTA PERFETTA – ore 21.00 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul, Nina Dobrev, Teresa Palmer - Azione/Thriller – “Manko Kapac è il proprietario di un nightclub indeciso se lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama. Quando due figure armate e mascherate lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli della droga, si presenta un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un'opzione...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- OCEANIA – ore 17.00 - 20.45 – di Thomas Kail con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen – Azione/Avventura/Commedia – “Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata di dieci anni fa, Vaiana risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio pieno di insidie per riportare la prosperità al suo popolo...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA VENDETTA PERFETTA – ore 21.00 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul, Nina Dobrev, Teresa Palmer - Azione/Thriller – “Manko Kapac è il proprietario di un nightclub indeciso se lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama. Quando due figure armate e mascherate lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli della droga, si presenta un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un'opzione...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ODISSEA – ore 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- OCEANIA – ore 21.00 – di Thomas Kail con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen – Azione/Avventura/Commedia – “Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata di dieci anni fa, Vaiana risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio pieno di insidie per riportare la prosperità al suo popolo...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LA VENDETTA PERFETTA – ore 21.00 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul, Nina Dobrev, Teresa Palmer - Azione/Thriller – “Manko Kapac è il proprietario di un nightclub indeciso se lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama. Quando due figure armate e mascherate lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli della droga, si presenta un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un'opzione...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it