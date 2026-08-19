Trump rivedrà l'amico Kim: "Andiamo molto d'accordo, ha 57 armi nucleari molto potenti"

(Adnkronos) -

Nuovo incontro in vista tra Donald Trump e Kim Jong-un. Ad assicurarlo - dopo aver deciso di ridurre la portata delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud - è stato lo stesso presidente Usa, che rispondendo alla domanda se avesse in programma un incontro con il leader nordcoreano entro l'anno, ha detto "sì, lo incontrerò". In merito allo scambio di lettere con il leader nordcoreano il presidente degli Stati Uniti ha risposto ai giornalisti presenti sul nuovo eliporto della Casa Bianca: "Non posso dirvelo. Ma vado molto d'accordo con lui. Ha 57 armi nucleari molto potenti. Starà bene".

Intanto però Kim Yo Jong, potente sorella del numero uno di Pyongyang, ha affermato di non essere a conoscenza di recenti contatti tra il fratello e il presidente americano, dopo che quest'ultimo aveva affermato di essere in comunicazione con lui.

"Per quanto riguarda le recenti notizie provenienti da Washington sugli scambi tra i leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti, non ne so assolutamente nulla e questa è probabilmente l'unica questione relativa alla politica estera dei nostri massimi vertici di cui non sono a conoscenza", ha spiegato Kim Yo Jong in un comunicato.

Per quanto riguarda invece la decisione di Trump sulle esercitazioni con Seul, "non merita di essere commentata", ha continuato, liquidando in un comunicato come "del tutto priva d'interesse" la mossa annunciata da Washington.