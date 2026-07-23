Sanremo e Riviera dei Fiori: le recensioni Google diventano il nuovo passaparola

Per molte attività della Riviera dei Fiori, la reputazione online è ormai parte integrante dell'esperienza del cliente.

A Sanremo il passaparola continua ad avere un peso enorme, ma oggi non viaggia soltanto tra amici, parenti e clienti abituali. Prima di scegliere un ristorante, prenotare un albergo, entrare in un centro estetico o affidarsi a un professionista, molte persone aprono Google e controllano ciò che altri utenti hanno già raccontato.

La scheda di un'attività è spesso il primo contatto tra impresa e potenziale cliente. Foto, orari, posizione e servizi sono importanti, ma le recensioni recenti rappresentano la conferma più immediata. Raccontano se l'esperienza è stata positiva, se il personale è disponibile, se il servizio mantiene le promesse e se l'attività è ancora realmente frequentata.

In un territorio fortemente legato al turismo come la Riviera dei Fiori, questa dinamica assume un valore ancora maggiore. Chi arriva da fuori non dispone sempre di riferimenti personali e deve decidere rapidamente dove mangiare, dormire, fare acquisti o trascorrere il proprio tempo libero. In questi casi la reputazione digitale diventa una forma di orientamento locale.

Dalla vetrina fisica alla vetrina digitale

Sanremo è una città di eventi, ospitalità, commercio e servizi. La vetrina su strada resta fondamentale, ma viene spesso preceduta da una vetrina digitale. Un turista può trovarsi a poche centinaia di metri da un locale e scegliere comunque un concorrente perché ha un punteggio migliore, più fotografie o recensioni più recenti.

Questo non significa che il numero di stelle sia l'unico elemento che conta. I clienti leggono anche il contenuto dei commenti, osservano la frequenza con cui vengono pubblicati e valutano le risposte del titolare. Una reputazione credibile nasce dalla continuità: non da una crescita improvvisa e artificiale, ma da esperienze reali trasformate in testimonianze visibili.

Per ristoranti, bar, hotel, stabilimenti balneari, boutique, parrucchieri, centri benessere e professionisti, le recensioni possono quindi diventare un patrimonio commerciale. Ogni commento autentico resta online, aiuta altri utenti a decidere e rafforza progressivamente l'identità dell'attività.

Il problema dei clienti soddisfatti che non scrivono

Molte imprese locali hanno già ciò che serve per costruire una buona reputazione: clienti contenti, personale competente e un servizio apprezzato. Il problema è che la soddisfazione espressa a voce non si traduce automaticamente in una recensione pubblicata.

Un cliente può complimentarsi al momento del pagamento e avere davvero intenzione di lasciare un feedback. Una volta uscito, però, riceve messaggi, torna in albergo, prosegue la giornata o semplicemente dimentica. Più tempo passa tra l'esperienza e la richiesta, minore è la probabilità che la recensione venga effettivamente scritta.

Per questo la raccolta dei feedback funziona meglio quando avviene nel momento giusto: subito dopo un'esperienza positiva, con una richiesta educata e un percorso semplice. La questione non è insistere, ma eliminare gli ostacoli inutili.

Ridurre la frizione con strumenti immediati

Negli ultimi anni molte attività hanno utilizzato QR code, biglietti stampati o link inviati via messaggio. Sono soluzioni valide, ma richiedono comunque alcuni passaggi: aprire la fotocamera, inquadrare correttamente il codice, cercare il messaggio o ricordarsi di completare l'azione più tardi.

La tecnologia NFC permette di semplificare ulteriormente il percorso. Avvicinando lo smartphone a una card o a uno stand posizionato alla cassa, alla reception o sul bancone, il cliente può aprire direttamente la pagina dedicata alla recensione. Non deve scaricare applicazioni e non deve cercare manualmente l'attività.

Tra le soluzioni sviluppate per le imprese italiane, TapRecensioni propone supporti NFC pensati per rendere immediato il passaggio dal cliente soddisfatto alla pagina Google dell'attività. L'obiettivo è ridurre la distanza tra il complimento ricevuto nel locale e la testimonianza pubblicata online.

Un'opportunità per tutto il territorio

L'utilità non riguarda soltanto le attività situate nel centro di Sanremo. Lo stesso principio può essere applicato lungo tutta la Riviera dei Fiori, da Bordighera a Ventimiglia, nei comuni dell'entroterra e nelle località frequentate durante la stagione turistica.

Un hotel può invitare l'ospite a condividere la propria esperienza al check-out. Un ristorante può farlo dopo un complimento sul servizio. Un negozio può facilitare il feedback dopo un acquisto particolarmente apprezzato. Un professionista può ricordare la possibilità di lasciare una testimonianza al termine di una consulenza positiva.

La richiesta deve sempre rimanere libera, trasparente e rivolta a esperienze reali. La tecnologia non sostituisce la qualità del servizio: la rende più facile da raccontare.

Informarsi prima di scegliere una strategia

Gestire bene la reputazione digitale richiede anche una conoscenza corretta degli strumenti disponibili. Profilo dell'attività, link diretto alle recensioni, QR code, NFC, risposte ai commenti e aggiornamento delle informazioni sono elementi che possono lavorare insieme.

Per approfondire questi aspetti, sul sito è disponibile una raccolta di guide dedicate alle recensioni Google, pensata per ristoranti, negozi, strutture ricettive e attività locali che vogliono migliorare la propria presenza online in modo pratico.

In un mercato turistico competitivo, la reputazione digitale non è più un dettaglio tecnico. È una parte concreta del percorso con cui una persona scopre un'attività, la confronta con altre e decide se varcarne la porta. Per le imprese di Sanremo e della Riviera, rendere semplice la condivisione delle esperienze positive significa costruire nel tempo una fiducia visibile, locale e duratura.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.