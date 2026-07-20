Alfasigma rafforza il polo produttivo di Pomezia, piano di investimenti da 40 mln

POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) - Alfasigma rafforza il polo produttivo di Pomezia con un piano di investimenti da oltre 40 milioni di euro nel biennio 2026-2027. Il progetto è stato presentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di una visita allo stabilimento, alla presenza del Chief Technical Operations Officer del gruppo farmaceutico Fabio Russo e del sindaco di Pomezia, Veronica Felici. "Alfasigma è una delle aziende farmaceutiche storiche della nostra regione. La storicità e la qualità dei prodotti sono dei valori aggiunti per noi. Poter lavorare insieme alla rete degli ospedali del Lazio e dei ricercatori è sicuramente un qualcosa in più per la Regione", ha detto Rocca. L'obiettivo è consolidare il sito laziale come centro di eccellenza del Gruppo per la produzione di forme solide orali. Il piano prevede l'introduzione di nuovi impianti e tecnologie, il potenziamento delle linee produttive e l'avvio di progetti di insourcing, con particolare attenzione alla valorizzazione della filiera italiana. Parallelamente saranno sviluppate le competenze del personale attraverso programmi di formazione e percorsi di Operational Excellence. Lo stabilimento di Pomezia impiega oltre 500 persone e integra attività produttive e di ricerca e sviluppo. Al suo interno opera anche LABIO 4.0 Marino Golinelli, centro di circa 5.000 metri quadrati dotato di laboratori e di un impianto pilota GMP per lo sviluppo e l'industrializzazione di farmaci sperimentali. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati anche il posizionamento internazionale di Alfasigma, il contributo dell'azienda al sistema sanitario e le principali aree terapeutiche nelle quali opera. "Questa giornata è stata importante perchè ci ha permesso di comunicare il piano di investimenti che Alfasigma ha previsto per il sito di Pomezia. Abbiamo pianificato di investire quasi 50 milioni per rendere questo sito un centro di eccellenza e per riportare all'interno del sito una serie di prodotti che oggi sono manufatti altrove o presso siti terzi - ha spiegato Fabio Russo, Chief Technical Operations Officer di Alfasigma - Ulteriori investimenti interesseranno lo stabilimento di Alanno, destinato a rafforzare il proprio ruolo nella produzione di farmaci sterili. Il piano conferma la volontà di Alfasigma di consolidare la propria presenza industriale in Italia, sostenendo innovazione, occupazione qualificata e competitività internazionale".- foto mec/Italpress -(ITALPRESS).