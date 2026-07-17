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Ultim'ora | 17 luglio 2026, 15:23

Mondiali 2026, Insegno: "Mi piace il biancoceleste e amo Messi, punto sull'Argentina"

Mondiali 2026, Insegno: &quot;Mi piace il biancoceleste e amo Messi, punto sull'Argentina&quot;

(Adnkronos) -

Pino Insegno punta le sue fiches sull'Argentina ai Mondiali 2026. Il conduttore tv - di fede biancoazzurra - sceglie l'Albiceleste nella sfida che la vedrà contrapposta, domenica sera a New York, alla Spagna per la conquista della Coppa del Mondo. Una scelta basata su ragioni 'sentimentali' ma anche su motivi di 'appartenenza'. Insomma, per i colori della maglia e per i valori che il calcio di Messi incarna. 

"Essendo laziale - dice infatti all'AdnKronos Insegno- mi piace il biancoceleste. Come uomo e come sportivo mi sento molto vicino all'Argentina, anche perché sono quasi tutti italiani di origine". E poi su tutto c'è la Pulce, il campione capace di fare otto gol in questo mondiale. "Sono innamorato delle persone che amano la vita, il mondo e lo sport, come Messi. Per me è un esempio di vita da seguire. Messi rappresenta il sogno realizzato in ognuno di noi, rappresenta i valori del calcio e dello sport", conclude Insegno. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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