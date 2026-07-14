Bordighera rafforza la tutela degli animali: al via il percorso per un protocollo con le guardie zoofile e il Comune

Un nuovo passo verso una Bordighera sempre più attenta al benessere animale e alla convivenza tra cittadini e animali d'affezione. Si è svolto questa mattina a Palazzo Garnier un incontro tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni dotate di guardie zoofile, con l'obiettivo di definire le linee guida di un progetto che porterà alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione dedicato al controllo, alla tutela e alla cura degli animali sul territorio comunale. L'iniziativa punta a creare una sinergia stabile tra Comune, Polizia Locale, uffici competenti, Servizio veterinario dell'ASL e associazioni, valorizzando il ruolo delle guardie zoofile come presidio di prevenzione, educazione e supporto ai cittadini.

"L'obiettivo è costruire una collaborazione strutturata con le guardie zoofile regolarmente abilitate, attraverso un protocollo o una convenzione, così da rafforzare le attività di tutela e benessere animale sul territorio – ha dichiarato il sindaco Marzia Baldassarre –, vogliamo consolidare una rete di collaborazione tra Comune, Polizia Locale, ASL e associazioni, nella convinzione che la prevenzione e la sensibilizzazione siano strumenti fondamentali per promuovere una corretta convivenza tra cittadini e animali". Il progetto prevede che le guardie zoofile operino in stretta sinergia con l'Amministrazione attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, presenza preventiva nelle aree verdi e nelle aree cani, oltre alla promozione della corretta conduzione degli animali e del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni.

Tra le attività previste rientrano inoltre la verifica delle segnalazioni relative al benessere animale, il monitoraggio di situazioni di possibile abbandono, incuria o detenzione inadeguata, nei limiti delle rispettive competenze, il supporto nella gestione di animali randagi, feriti o in difficoltà e il controllo delle colonie feline. Un insieme di interventi che punta a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire una maggiore attenzione alle problematiche legate agli animali, favorendo al tempo stesso una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa.

"Il ruolo delle guardie zoofile sarà innanzitutto preventivo, educativo e di prossimità – ha sottolineato la consigliera comunale Sandra Silvestri –, l'obiettivo è accompagnare i cittadini verso comportamenti sempre più responsabili, promuovendo il rispetto degli animali e delle regole. Le guardie zoofile potranno inoltre collaborare nelle campagne contro l'abbandono, partecipare agli eventi di 'Bordighera Pet Friendly', svolgere attività educative nelle scuole e redigere report periodici sulle criticità riscontrate, fornendo un prezioso supporto all'Amministrazione". L'eventuale attività sanzionatoria resterà invece inserita nel quadro delle competenze previste dalla normativa vigente e sarà esercitata secondo i protocolli concordati con gli organi comunali.

L'incontro ospitato questa mattina a Palazzo Garnier rappresenta quindi il primo passo concreto verso la formalizzazione della collaborazione. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di dotarsi di uno strumento operativo capace di rafforzare la tutela degli animali, migliorare il decoro urbano e promuovere una convivenza sempre più equilibrata tra cittadini e animali d'affezione, facendo della prevenzione e dell'educazione gli elementi centrali del progetto.