La Sanremese punta sul calcio femminile: per la stagione '26/'27 nasce l'Academy Giovanile Femminile

La Sanremese apre un nuovo capitolo della propria storia sportiva annunciando la nascita della Academy Giovanile Femminile, un progetto che prenderà il via nella stagione 2026/27 e che punta a investire concretamente nel futuro del calcio femminile. L'iniziativa sarà guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Stragapede e si svilupperà attorno ai valori dell'inclusione, della crescita sportiva e personale e della costruzione di un percorso dedicato alle giovani calciatrici.

“Il progetto si fonda su inclusione, crescita e sulla creazione di un percorso ideale per le giovani calciatrici, con l'obiettivo a lungo termine di costituire una prima squadra competitiva.” Con la nascita dell'Academy Femminile, la società guarda al futuro con l'intenzione di sviluppare un settore dedicato al calcio femminile e creare le basi per la formazione di una squadra in grado di competere negli anni a venire. “Il futuro inizia ora.”