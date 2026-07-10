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Sport | 10 luglio 2026, 13:37

La Sanremese punta sul calcio femminile: per la stagione '26/'27 nasce l'Academy Giovanile Femminile

Inizia il nuovo progetto dedicato alla crescita delle giovani calciatrici, con l'obiettivo di creare, nel lungo periodo, una prima squadra competitiva.

La Sanremese punta sul calcio femminile: per la stagione '26/'27 nasce l'Academy Giovanile Femminile

La Sanremese apre un nuovo capitolo della propria storia sportiva annunciando la nascita della Academy Giovanile Femminile, un progetto che prenderà il via nella stagione 2026/27 e che punta a investire concretamente nel futuro del calcio femminile. L'iniziativa sarà guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Stragapede e si svilupperà attorno ai valori dell'inclusione, della crescita sportiva e personale e della costruzione di un percorso dedicato alle giovani calciatrici.

“Il progetto si fonda su inclusione, crescita e sulla creazione di un percorso ideale per le giovani calciatrici, con l'obiettivo a lungo termine di costituire una prima squadra competitiva.” Con la nascita dell'Academy Femminile, la società guarda al futuro con l'intenzione di sviluppare un settore dedicato al calcio femminile e creare le basi per la formazione di una squadra in grado di competere negli anni a venire. “Il futuro inizia ora.”

Redazione

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