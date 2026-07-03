Spiaggia libera attrezzata di Bussana Annunziata, salta l'affidamento: l'unica cooperativa interessata rinuncia

Si conclude senza un affidamento la procedura avviata dal Comune di Sanremo per individuare un operatore economico cui concedere la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata di Bussana Annunziata. Con la determinazione dirigenziale n. 3279 del 29 giugno 2026, l'amministrazione ha infatti approvato il verbale della manifestazione d'interesse e preso formalmente atto della rinuncia dell'unico soggetto che aveva presentato la propria candidatura.

La procedura era stata avviata con una precedente determinazione dello scorso 1° giugno, prevedendo una procedura negoziata senza bando, preceduta da un'indagine di mercato, per affidare il servizio dalla data di consegna fino al 30 settembre 2026, con eventuale proroga al 31 ottobre. L'avviso pubblico era rimasto aperto fino al 18 giugno e, entro i termini previsti, era pervenuta una sola manifestazione d'interesse, quella della LS Cooperativa Sociale Onlus di Sanremo. Gli atti di gara prevedevano che, in presenza di un unico partecipante, l'amministrazione potesse procedere con l'affidamento diretto, previa verifica dei requisiti.

Lo scenario è però cambiato negli ultimi giorni. Con una comunicazione protocollata il 26 giugno, la cooperativa ha infatti comunicato la propria rinuncia all'incarico. "L'operatore economico che inizialmente aveva espresso il proprio interesse ha formalmente rinunciato all'affidamento", si legge nel provvedimento firmato dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Linda Peruggi. Con la determinazione pubblicata all'Albo Pretorio, il Comune si limita quindi a prendere atto della rinuncia e ad approvare il verbale della procedura, che si conclude senza assegnazione della concessione. Il provvedimento, inoltre, non comporta impegni di spesa ed è immediatamente efficace.

Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse dell'amministrazione per garantire la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata di Bussana Annunziata nel pieno della stagione estiva.